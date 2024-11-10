星期透視／美國大選：菁英與底層的對決

民主政治的核心價值是允許公民有權評估執政者的表現，施政若不得人心，公民可以用選票使執政者下台。但問題是，公共事務內容複雜，公民的評估是否正確？故民主政治在十九世紀開始萌芽時，倡議者均主張公民投票權應加以限制以維護民主品質，如必須擁有財產與受過教育，才能擁有投票權。倡議者認為，孑然一身又不識字的住民，對公共事務的認知有限，思慮難以周延，故不應授予投票權。

然而，由於民權思想的深入人心，限制投票權的正當性受到不少質疑。美英透過百年的琢磨，終於在十九世紀後半葉認可所有成年男子均能有投票權。但選舉權普及也為民主的實施帶來新的焦慮，因為社會菁英與底層民眾的目標與價值難以一致，全民參政形同將公共事務決策權，交由認知有限卻占多數的底層民眾。如何避免民粹操作導致民主沉淪，已是近代民主實踐的重要課題。尤其，隨著通訊媒體的發達，菁英透過社經地位領導底層民眾的想望，似乎也愈來愈困難，連帶使得民主的未來蒙上不少陰影。

這次美國大選，客觀指標應對執政者有利。執政四年，民主黨為美國創造一千六百萬個工作機會，製造業工作機會為十年最高，失業率也壓低在健康的百分之四左右，並創造連續三年三％的罕見經濟成長率，股市迭創新高更展現投資者對政府信心。故美國學界對歷任總統表現評比，拜登在二○二四年的得分十分亮眼，列名四十五位總統中的第十四名。至於二度當選的川普，在二○一八年與二○二四年的評比均名列最末。換言之，在專研美國總統的學者眼中，川普被認為是美國兩百餘年來表現最差總統。

與菁英評鑑不同的是，拜登施政的支持度今年跌到百分之卅六，有百分之六十五的受訪者認為「國家發展方向錯誤」，僅百分之廿八認為正確。現任總統不獲認可顯然影響到賀錦麗的選情，因為在不支持拜登的受訪者中，僅有百分之十六表示會支持賀錦麗。比較菁英的評鑑與民調的支持度，兩者差異十分顯著。但總統是由底層民眾的選票決定，民主政治假設選舉可以讓好人出頭，此次選舉似乎不成立。

施政表現良好的政黨何以遭到全面挫敗？分析者認為，這與菁英與庶民偏好存在差距有關。

賀錦麗在選戰中常以「價值」區分她與對手的不同，但價值選擇並非庶民容易理解的概念。賀認為中產階級是支撐民主穩定的重要基礎，故在經濟政策上以扶持中小企業為骨幹。賀的主張雖獲廿三位諾貝爾經濟獎得主連署支持，但美國中小企業失去競爭力乃為結構性問題，賀的處方對選民只是天邊雲彩，難以引起共鳴。

時代雜誌分析，儘管經濟現況不錯，民眾也因此獲益，但民眾反因此更害怕失去。這是為何川普瞧不起移民，但拉裔美人卻仍支持川普，因為拉裔美人更擔心非法移民搶飯碗，而非人權價值。故川普不談政策細節，以仇恨語言怪移民、怪中國、怪台灣，反而更能呼應底層選民焦慮，將川普視為「對抗主流」的英雄。

選戰失敗的不僅是賀錦麗或民主黨，而是菁英在民主政治中的定位，這場選舉或許具有劃時代的意義。（作者為中美文經協會理事暨中華戰略學會研究員）