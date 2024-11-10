名家縱論／棋子的寂寞：川普的台灣保護費

美國總統大選川普獲得大勝，人民授權開啟新時代與新美國政治，但是各國的賀電卻都忐忑不安，因為美國在一夜之間成了更孤立、更不可預測。而川普當選讓兩位領導人最心慌，一是澤倫斯基，因為川普說會在一天內結束俄烏戰爭；另一位是賴清德，因為川普說台灣必須付保護費，且競選期間說過兩次。

賴政府能不付保護費嗎？賴清德的台獨議程和連任之路都必須依靠緊密的台美關係，凸顯聯美抗中，而川普對民主同盟不屑一顧，只有現實利益才有用，因此賴政府一定會支付保護費，且預計不僅會增加軍費與軍購，也會在半導體（台積電）、華航客機、政府採購、輸美商品關稅等，付出川普要求的「台灣保護費」。

川普2.0對台灣的衝擊影響有三層面：安全、經濟、政治。安全層面川普或會給予口惠支持，但會要求增加軍費和擴大軍購；經濟層面會要求半導體業加速赴美設廠，台灣也面臨輸美商品加關稅壓力；政治層面是指川普是否會管控台獨？或將台灣作為中美對抗籌碼？總之，台灣從賴政府到民間企業都不會好過，必須思考因應策略。

首先，在安全議題，大選期間，川普公開要求台灣要增加國防預算到ＧＤＰ的十％，川普第一任期的國安顧問歐布萊恩今年六月曾說應提升至ＧＤＰ的五％。以明年度預算為例，總預算為三兆一千多億，賴清德政府編列六千七百四十億國防預算，約占ＧＤＰ的二點五％；因此，川普說的十％約二兆六千億台幣，五％則是一兆三千億台幣，兩者台灣都不可能做到。但賴政府在川普要求多交保護費壓力下，預計下年度國防預算預計會上看ＧＤＰ的三％，亦即至少八千億台幣。

問題關鍵是保護費付了是否就會有保護？川普的回答是：「台灣距離我們九五○○英里，距離中國只有六十八英里，而中國是一大片土地，他們可以直接轟炸它。他們甚至不需要─我意思是，他們直接打砲彈都可以。」換言之，是不容易保護，亦即無法保護！還有，川普說如果中國真的攻打台灣，他會對中國進口商品課徵最高兩百％的關稅。

其次，在半導體與關稅方面，川普上台後，台積電可能會被迫大幅增加對美國的投資，甚至被要求供應美國的晶片都必須在美國生產，矽盾效應不再，護國神山變剩山；此外，台灣已晉升為美國第七大貿易夥伴，去年對美出口高達八百七十八億美元，貿易出超四百八十億美元，這些都將面對川普祭出的關稅威脅，台灣難逃川普震撼！

第三，川普是否會管控台獨？或將台灣作為中美對抗籌碼？兩者看似矛盾，但川普不喜戰爭，他曾說「我們的目標是結束戰爭，而非發動戰爭」，他也曾向中方表達支持一個中國政策，因此對於台獨可能會採取管控、不支持或甚至表達反對；然而，另一方面川普對中貿易戰略如果不成功，則可能運用台灣籌碼和北京交易，於是棋子有可能變成棄子！

無論川普政府閣員是否有親台反中立場，川普顯然不願看到台灣方面「倚美謀獨」，畢竟台灣是中國大陸的核心利益，卻不是美國的核心利益；同時不要低估馬斯克對於川普的影響力，日前他的SpaceX對台灣供應商提出要求，將生產業務從台灣移出，就是基於地緣政治風險考量。

作為大國權力競爭的棋子是寂寞的，大國從自身利益操控棋子，旁觀國家多半退避三舍，最多口惠吶喊支持，賴政府很難拒絕川普保護費，卻又難逃「台灣牌」的宿命，最終自己的命運還是自己顧。

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）