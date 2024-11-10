大屋頂下／看得見的手vs.看不見的手（上） 世界在等待第三本書

川普說，「習近平知道我超級瘋狂」。其實，川普瘋狂舉世皆知。

翻江倒海，川普大勝。仍如二○二○年的大選，此次選舉繼續暴露美國民主政經體制的嚴重異化與失能，而美國也繼續把中國視為美國遭受內外挫折的主要原因，將中國視為美國頭號系統性敵手。

大選揭曉，世人對選情的評論目不暇給。本文則想談一談這四年兩次美國大選所呈現的美中兩國政經體制競爭的內容與發展，這無疑是影響世局深遠的議題，也是對未來人類政經文明發展方向的深層探索。

現在是廿一世紀初葉，前述的美中政經體制之爭，簡略而言，就是「看得見的手」與「看不見的手」之爭，且「看得見的手」已有凌越「看不見的手」之勢。

一七七六年，亞當‧史密斯發表「國富論」，主張私有財產制，市場經濟，自由放任，管制最少的政府是最好的政府，主體是「看不見的手」。一八六七年，馬克思發表「資本論」，主張消滅私有制，計畫經濟，以暴力革命及無產階級專政定位政府角色（但預言政府及國家皆終將死滅），主體可說是「看得見的手」。

大約二百五十年來，人類的政經體制可謂就是在「市場／看不見的手」與「政府／看得見的手」之間的「對立與融合／矛盾與統一」的相互交纏中發展，也可以說就是這兩本書的交纏史。

以中美兩大政經體制而言。中國雖是專制，但中國社會在「市場／看不見的手」之下，內捲得比美國還凶；美國雖是民主，但在「政府／看得見的手」的操作，如關稅、脫鉤、斷鏈、補貼等等，也已與中國不遑多讓。

然而，美中政經體制的競爭至今日情勢，已讓美國感受挫折到幾乎是惱羞成怒不可終日的地步。僅舉一例作對照：

十月初，美國碼頭工人罷工，以加薪七十七％及「反對自動化」為條件收場。值得注意的是，工會反對碼頭進一步機器人化、自動化、AI化。因為，「自動化會傷害家庭生計」。

相對而言，中國的洋山港，世界最大的貨櫃吞吐港，卻是一個沒有「碼頭工人」的港口，整個港可說妥妥的就是一整座占地二二三萬平方米的超級巨無霸型機器人。

兩相對比，美國的「民主政府／市場經濟／看不見的手」，必須面對「碼頭工人」這個政治與經濟的角色，反對碼頭AI化。中共的「專制政府／計畫經濟／看得見的手」，則可說完全沒有像美國那種「碼頭工人」的角色，當然也不會聽到反對碼頭AI化的聲音，反而引來全球的驚嘆與艷羨。

上述的美中碼頭對比，其實出現在美中競爭的所有宏觀架構與微觀細節上。從內部治理看，中國沒有美國那種「碼頭工人」，一切都是政府說了算；從對外企圖看，則如中國在一帶一路及非洲的經營，也是政府說了算，更是美國那種政經體制望塵莫及。

中國的政經體制優勢有二。一、美國因總統大選將國家撕得四分五裂，但習近平則輕鬆取消了國家主席任期限制。中共舉國一體的專政體制，集中力量辦大事。無論對內對外，全國所有的資源皆掌握在中共手中，生殺予奪，得心應手。這是美國那種政經體制做不到的。

二、中共是專制政府，以「社會主義市場經濟」驅動百姓，使中國成為一個攀比、內捲、向錢看的達爾文社會，加上中國人深重的家庭觀念，無人不思育兒送終的責任，這使中國的經濟具有深厚及可持續的發展動能。且美國的碼頭工人因家庭生計反對AI，但中國的碼頭工人卻悶不吭聲在政府壓力下被AI取代，此皆政經體制使然。

這一場「看得見的手」與「看不見的手」的競爭，非但未見終結，且是方興未艾。

十八世紀的「國富論」是重商主義的市場經濟，強調看不見的手，生產工具由手工業轉成機器，並出現了工廠，因此生產關係亦告丕變。於是催生十九世紀的「資本論」是共產主義的計畫經濟，強調看得見的手，要解構「私營工廠」的勞僱生產關係，轉為公有公營的全國一盤棋。

然而，跨越廿一世紀，機器人、自動化與AI，卻可能將「國富論」與「資本論」都翻頁過去。因為，如馬克思所言，生產工具又變了，生產關係也要變了。

仍以碼頭為例。美國以加薪七十七％的碼頭工人，與沒有碼頭工人的AI洋山港競爭，這是美國的永續方案嗎？相對而言，標榜永遠代表工人利益的中共，如今卻以無人化的AI洋山港來消滅工人，共產主義要不要重新定義？

AI時代是現在進行式，碼頭工人的存在與消滅，二者都是難題。一部無人機外送每日可達三百件，人工快遞員每日頂多三十件。工廠愈來愈無人化、商場也愈來愈無人化。公路交通載具無人化後，大概除了救護車，皆無須人工駕駛。教師、律師、醫師的職能也大半可交AI。未來，經濟生產愈來愈無人化，「人」的政經角色會不會重新定義？「人生」的追求與意義更將如何重新定位？

最大的課題將是：迄今的生產關係是資本家與勞動者的博弈關係。未來，則是資本家加AI，逐漸排擠並取代勞動者。整個生產工具（AI化）與生產關係（工人角色降低，工會式微）都變了，政治治理與經濟分配也必須改變。比如，要不要徵AI稅？或AI國家化有無可能成為一個新課題？

尤其，當愈來愈多人在AI時代不能參與生產活動（被失業了），他們將如何維持其經濟分配，亦有待新的倫理與方法建立起來。比如說，「無條件基本所得」（ＵＢＩ／Unconditional Basic Income），勢將成為政經顯學。

美國近年來在內外的挫折，一直被解釋為是因美國「看不見的手」敗於中國「看得見的手」所致。

習近平的「看得見的手」世人皆已領教，川普也是一位「看得見的手」的狂熱信徒。在未來四年美中競爭的賽道上，可說就是川普與習近平兩雙「看得見的手」的慘烈搏鬥，這或許也是美中爭衡勝敗的決定性因素。

若再將時間拉長，想像穿越廿一世紀，未來競爭的主體可能是：中國「專制政體／大政府／計畫經濟加市場經濟／分配社會主義化」vs.美國「民主政治／大政府／市場經濟加計畫經濟／分配社會主義化」。

一路是「專制社會主義」，另一路是「民主社會主義」。誰優誰劣？誰生誰死？

「國富論／資本論」兩本書已經翻頁，面對AI時代及國際政經生態的打掉重練，這個世界也許正在等待融合並超越前兩本書的第三本書。