川普2.0持續反陸？要看閣員用誰

川普如願以償再次入主白宮，主要還是勝在經濟議題上。勝選後的川普要想繼續博得民心，就須兌現競選時會解決國家經濟問題的承諾。而經濟問題，又和國際地緣政治緊密相連。在國際政治中，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係。只要能準確預測川普2.0時代的中美關係走向，他的其它對外政策也可大體確定。

川普第一任期內中美關係高度緊張，人們普遍認為，二進宮的川普仍會延續第一任期的主張，繼續對大陸全面打壓。但過程是不是就沒有一點轉圜的可能？還要看川普在組閣時會選用些什麼人。

如果選用的仍是比較極端的反陸政客，或者龐培歐等重新歸隊，則中美關係可能會陷入更為困難和危險的境地，這將會更加劇台海危機。「黑幫老大」對台灣的勒索是少不了的。根據以往經驗，民進黨大概也會將台灣人民的血汗錢如數奉上；另一方面，一個舉止莽撞恣意妄為而又高度意識形態化的美國總統，也使大陸處理相關問題更為棘手，不確定性會變得空前強烈，也給世界帶來巨大風險。

但如果川普啟用的是類似於他的首任國務卿提勒森和首任防長馬提斯等相對理性務實者，則說明川普還不想在對陸關係上把事情做絕，還有一定的迴旋餘地。

再一個觀察指標就是對陸關稅戰，加徵關稅幾乎是川普的既定政策，競選期間他就宣稱要對中國大陸對美出口產品加徵六十％以上懲罰性關稅，並威脅取消中國大陸的貿易最惠國地位。但加徵關稅是雙刃劍，雖能重創中國大陸的部分經濟和產業鏈，也能使製造業回流美國，但也會提高美國普通人的生活成本，引起更大的通膨，擴大貧富差距。

實際上美國現今的通膨，就源於川普首任時的關稅政策，不過是「川規拜隨」產生的結果而已。大陸也會有相應的報復措施，如，使得美國部分農產品在大陸賣不出去，還可以在關鍵礦物上進行管制，直接威脅到美國高科技產業的原料來源等等。故無論對陸加徵高關稅也好、制裁也罷，都可謂殺敵一千自損八百，這有違川普要提高美國民眾生活水準的承諾。故川普須在高關稅和保證美國普通人生活不受太大影響方面找出平衡。何況，川普最大金主之一的馬斯克在大陸擁有龐大商業利益，這也是川普須考慮的。故預計川普第二任期內，在某些領域的關稅政策可能會比首任時緩和。

拜登由於過於專注於與中國大陸的地緣政治對抗，忽略了對國內問題的有效應對，導致民主黨大選慘敗。川普能在第二任期內避免重蹈拜登的覆轍嗎？讓我們拭目以待。

總之，川普將如何實施其第二任期的對陸戰略，既是美國的問題，也是中國大陸和台灣的問題，甚至是全世界的問題。中美關係可能愈變愈壞，但也可能由於雙方某項「生意」的交易成功，令中美關係突然發生反轉，由壞變好，也並非全是臆想。