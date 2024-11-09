川普特質 左右外交政策

川普於二○二四年美國總統大選獲勝，在美國國內所打的經濟牌與反移民牌成果斐然。不但讓傳統藍牆州的中低階層選民有感，更讓少數族裔埋單。密西根、威斯康辛與賓州，即便三位州長都是民主黨籍，共和黨仍在三州獲勝。其中，密州從州長到議會，民主黨更是全面執政，川普卻能獲得近五十％的選票。其中拉丁裔選民高達六十二％投給川普。這顯示在高通膨與非法移民問題上，川普深深撼動少數族裔選民。

在外交層面，具有執政優勢的賀錦麗，在面對中東問題時，一方面需顧及美國與以色列的盟友關係，另一方面也希望支持巴勒斯坦與阿拉伯裔。但國內選民似乎不太埋單。密西根州是美國阿拉伯裔占比最高的州。全州將近廿一萬阿拉伯裔人口，約占總人口二點一％。絕大多數居住底特律市近郊。這次底特律市所在地偉恩郡，賀錦麗對比二○二○年拜登得票率，足足短少將近五％，而川普增加近四點六％。

川普當選後的外交政策備受矚目。研究外交政策時，領導人之性格是重要課題。依據川普總統的個性，屬於強烈衝動型的「負面積極型人格」。此類特性就是，權力是自我展現的手段，很在意失敗與成功，具有高度驅動力與支配欲，且難以掌控。此外，川普具有「交易型人格」特質。為人處事「極端難以預測」，對旁人與幕僚經常是出其不意。川普希望凡事都聽命於他，因此對於幕僚的建議，他不一定全盤接納。他希望幕僚只要聽命行事，不需要太多意見。川普作為一個強勢的決策者，所挑選的閣員意識形態較為一致，他不能容忍不同意見。他的決策型態較趨向「團體決策思考」，且必須以他為中心。簡言之，這些個性導向皆能反映川普的決策思維。

此類「負面積極型」與「交易型」特質，將影響川普的外交政策。川普的孤立主義與美國優先將再次成為外交主軸。對於全球地緣衝突，川普將展現較沒有耐心的一面。烏克蘭與以哈衝突，可能放任孤立主義，並採取戰略收縮。在台海問題方面，可由川普第一任期作為借鏡。川普過去採取一連串友台措施，以軍售最受人矚目。二○一九年川普決定售予台灣廿億美元M1A2T艾布蘭戰車、八十億美元F-16V戰隼式戰鬥機、兩億五千萬美元刺針防空飛彈，總價值達一○七點二億美元的軍購。但當時因為烏克蘭戰爭尚未爆發，川普賣給台灣的武器並不符合「非對稱作戰」原則。未來川普第二任期賣給台灣的武器，是否能打造台灣成為「豪豬島」，仍待台美雙方未來溝通協調。

川普曾於二○一八年三月簽署了《台灣旅行法》。該法律允許美國高官前往台灣與相關同行會面。此外，美國參議院通過《台灣友邦國際保護及增強倡議法》（簡稱：台北法），推動台灣獲得國際認可。該法案於二○一八年提出，是中國加大力度打擊中華民國外交盟友的結果，順勢促成了美國國會通過此法來聲援台灣。川普未來四年，面對共和黨全面接掌的國會陸續提出友台法案，是否會照單全收，或是依據美中兩強競爭走向而定，也是需要持續關注之議題。台美未來將充滿交易式的互動。