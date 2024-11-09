川普對中博弈 台灣恐淪籌碼

全球矚目的美國大選已落幕，川普再度取得白宮四年的居住權，與前兩次大選不同之處是，他的普選票及選舉人票都大幅領先對手，共和黨成為參眾兩院多數黨，州長人數也過半，是他完全執政的開始，代表著美國政壇難有人可挑戰他的權威，全球更是處於警戒中，屏息以待他的對外政策。

川普出身商界，具有成功商人的特質，知道展現霸氣或柔軟的時機，了解取得與捨棄的拿捏，只要有利可圖凡事皆可交易，所以《外交事務》期刊稱川普政策就是交易主義。外界表面上以「川普2.0」恭喜他班師回朝，實際上是惶恐他不可控及多變的人格特質，會做出令國際坐立難安的決定。他的「美國優先」標示著內政問題重於國際事務，「讓美國再次偉大」則宣告自由世界不再有便宜的午餐。

選後研究機構都在預測川普如何處理俄烏戰爭、加薩危機、以及與我們切身相關的兩岸問題。前兩者的結果對台灣影響有限，川普向台灣索取高額的保護費也不令人意外，但我國需要注意的是，川普是否會拿台灣與北京交易，如果會，又是如何交易。

首先，川普不只一次提到台灣須付費以換取美國的保護，同時也強調習近平是位出色的人物，與他關係良好。如果解放軍「進入」台灣，他會對中國徵收百分之一百五十至二百的關稅。在被問及是否以武力護台時，他說習近平尊敬他，且知道他很瘋狂。川普所言充滿著商人討價還價，不急著掀底牌的本色，筆者認為未來四年他會依美中關係的順逆，善用台灣牌與大陸叫價，我邦交國是最好用的籌碼，川普第二任期的最後一年才是我們應該注意的時間點。

其次，川普之前的國安高層人士，例如前國家安全顧問波頓等人，離職後不斷批評他的魯莽與自大，缺乏國安的規畫能力，造成少數死忠派把持國安政策，活在自己魔幻現實主義中，離國際現勢有一段距離。然而，川普是位狂人，但非無知或笨拙，從他操作民生議題的民粹言論，到利用大量網路功能贏得大選，即可印證他是有頭腦的人，筆者不認為他不知道中國已是個巨人，難以徹底摧毀。

白宮國安會前中國與台灣事務資深主任杜如松表示，川普不認同美國兩黨一致對中國的強硬立場，視台灣是災難的藍圖，波頓也認為川普勝選台灣有可能遭殃。這說明川普對中國的犀利言論是選舉語言，新內閣鷹派人士擔任攻擊手，他私下會有搓湯圓的管道，就算要脫鉤大陸的供應鏈，恐非是四年任期可完成的，況且助選大功臣馬斯克在大陸有龐大事業，超高關稅更是雙面刃。

台灣不是商品，但依賴美國過重，直接成為美國棋子。川普無視國際規範重返孤立主義，提錢來講重於道德規範，只在乎他的存在與美國利益，最後是否會將台灣押在中美博弈的牌桌上，我須戒慎以對。