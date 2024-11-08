川普考驗 在史詩級競爭找到平衡點

川普當選，並成為美國歷史上第二位非連續任期的總統，也面臨前所未有的挑戰。總體看來，川普的勝選可歸結為「女子、銀子、面子」三大因素：即女性選民、經濟因素和國際地位需求。

根據《華爾街日報》報導，川普在男性選民中的支持率為五成五，在女性選民中為四成五。但他成功吸引了部分非裔和拉丁裔女性選民，特別是在經濟壓力下更傾向於他的經濟政策。這些選民對通貨膨脹和生活成本上升的擔憂，使她們更傾向於支持川普的減稅和減少政府干預的經濟政策。

經濟議題是川普勝選的核心。根據ＣＮＮ的民調，三成一的選民將經濟列為首要議題，其中七成九支持川普，當前的高通脹和生活成本壓力讓中產階級和藍領階層對經濟政策更加敏感。川普的減稅和重振製造業政策迎合了這些選民，特別是他承諾減少對外國供應鏈的依賴，推動「經濟回流」，為美國創造更多的就業機會。

選民對美國國際地位的擔憂，成為川普勝選的另一關鍵原因。川普的「美國優先」外交政策迎合了選民希望捍衛美國國際地位的需求。他主張減少美國在國際組織的投入，將資源集中在對中國的競爭上，並要求歐洲和亞洲盟友承擔更多責任，贏得了希望專注國內發展的選民的支持。

川普的再次當選將帶來一系列對美國和全球局勢的深遠影響。川普主張的「經濟回流」政策，計畫縮減對外依賴，以減少對中國和其他低成本生產國的進口。去年美國的製造業就業人數在疫情後僅部分恢復，失業率也在通脹壓力下略有上升。川普計畫進一步削減企業稅，以此吸引製造業回流。美國國會預算辦公室預測，若企業稅從廿一％降至十五％，可能在短期內促使製造業就業增長百分之二至三。

另一方面，川普「美國優先」的外交政策，意味著減少美國在國際組織的投入。美國對聯合國的年度資助為一二○億美元，對世界衛生組織的資助為四億美元。若川普削減資助，可能進一步加大其他國家填補美國影響力的空間。此外，美國二○二三年的軍事支出約為八四二○億美元，史上最高，川普也計畫增加在亞太地區的軍事投入，以此抗衡中國軍事崛起。

美國是全球最大石油生產國，日產量超過二千萬桶。如果川普推動增加石油和天然氣的開採，將進一步降低美國對進口能源的依賴，同時對全球能源價格施加壓力。這種策略可能對產油國如俄羅斯、沙烏地阿拉伯等帶來挑戰，並推動歐洲尋找更穩定的能源來源。

目前的美中對決，美國在軍事、科技和金融等方面依然領先於中國，但這種優勢可能逐漸削弱。中國在技術自給、內需市場和區域影響力上正迅速崛起。美中對決的加速將改變全球格局，時間在此情境下不利於美國，因為中國的技術自給進程和全球影響力擴展將不斷增強，使其更具抗衡美國的能力。

川普和美國將面臨重大考驗，在這場史詩級的競爭中找到新平衡點。