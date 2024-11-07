川普凡事美國優先 台不能陷被動

川普再次當選美國總統，此結果不僅影響美國的內政，還將對東亞地區的盟友，尤其是台灣，帶來深遠的衝擊。川普的「美國優先」政策，在其第一任期內已經顯示出對盟友的壓力與挑戰，而在第二任期中，此政策可能會進一步強化，對東亞的安全局勢產生重大影響。

首先，川普的「美國優先」政策強調美國在全球事務中的主導地位，並要求其他國家承擔更多的責任與成本。這一政策在貿易、軍事及外交等多個領域均有體現。川普曾多次強調，其他國家應該為美國提供支持，否則將面臨經濟制裁或軍事合作的減少。在貿易方面，川普政府對中國採取了強硬立場，加徵關稅並限制中國企業進入美國市場。這種做法不僅影響中美雙方的經濟關係，也使得東亞其他國家不得不重新評估自身在全球供應鏈中的角色。

對於日本和韓國而言，川普再度當選後，他們將面臨更大的安全壓力。川普曾要求這兩個盟友增加防務開支，以分擔美軍駐守成本。這可能會導致日本和韓國調整安全政策，甚至可能促使他們加強自身軍事能力，以應對來自中國的威脅。

川普再度執政，台灣也將面臨更大的防衛挑戰。雖然美國會繼續支持台灣，但這種支持往往伴隨著更高的要求。川普可能會要求台灣增加防務開支，以換取美國的軍售和其他支持。這種「交保護費」的模式，將使台灣在安全上更加依賴美國，但同時也可能在外交上受到更多限制。

隨著川普再次執政，中美之間的競爭將進一步加劇。他可能會採取更激進的措施來遏制中國，包括加徵更高關稅和限制更多中國企業進入美國市場。東亞地區的安全局勢將變得更加複雜，台灣作為前線將承受更多壓力。

川普以商業思維看待外交事務，他可能會要求台灣在經濟和軍事合作上做出更多讓步。台灣必須謹慎應對，以避免陷入被動局面。

從長遠來看，川普當選可能使兩岸關係更加緊張。中共對於美國加強對台軍售及軍事合作的反應將更加強烈，並可能導致軍事衝突風險上升。台灣必須加強自身的防衛能力，同時尋求與其他盟友的合作，以抵禦潛在威脅。

總結而言，川普再次當選後，「美國優先」政策將深刻影響東亞盟友的安全策略。雖然美國的支持仍然是台灣安全的重要保障，但同時也伴隨著更高的要求和壓力。

未來四年，各方應密切關注局勢的變化，及時調整策略，應對不斷演變的地緣政治環境。