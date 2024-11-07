川普罵台小偷 賴政府噤聲

美國大選共和黨川普獲勝，選前他要台灣交保護費、提高晶片關稅，引發台股震盪，民進黨政府當時未置一詞，目前勝負已定，請政府表達嚴正立場。

中共取消台灣部分產品優惠關稅，民進黨府院黨側翼上下氣憤難平，一致批評中共養套殺行為萬惡，積極努力講風涼話，你活該，你產品為什麼要賣大陸；最清楚取消優惠關稅將影響市場的傳產業者，在兩岸冰凍下沒有任何奧援，被吃盡豆腐，如人飲水，點滴在心頭。

川普說台灣偷了美國的晶片產業，這是何其嚴重的指控！川普沒有責罵日鋼要買美鋼，讓美國公司窒息，卻罵台灣晶圓代工產業竊取美國科技產業，是妨礙美國偉大的絆腳石，此刻台灣不是盟友，是行徑低級的暗夜宵小，天天高喊要捍衛台灣價值與利益的民進黨府院黨側翼上下卻噤若寒蟬，不敢出一聲，完全逆來順受，任由川普散布謬論。日常雞毛蒜皮小事就好發議論，吹捧台灣價值無限上綱的名嘴們沒有一句話，黑熊部隊主事者、被聯電切割去職已久的前晶圓代工業者忙著要年輕人備戰，對一生事業是暗夜宵小的指控不置一詞，一個對自己名譽與服膺價值遭人汙衊，卻一點都沒有反應的人，大家很難期望他們會有脊梁挺身捍衛嘴巴高唱的價值。

民進黨政府之前沒有反應，表面上不跟隨川普選舉語言起舞，實際可能怕得罪川普，進退維谷窘境難堪；如今川普當選，因為美國普羅大眾認真傾聽當一回事，政府再不嚴詞辯駁，第一時間沒有強調台灣晶圓代工有利美國科技產業發展，若積非成是成為美國民眾的刻板印象，台灣日後都將付出代價。

據首批十二人赴美學習ＩＣ設計及晶片製造之某位人士私下表示，這四十多年來台灣建立自己的半導體技術，連ＲＣＡ這個師父都被我們打敗而退出這市場，當年技術移轉是簽約並付費的，有什麼理由說我們偷了美國技術也偷了美國的工作？

大陸取消部分產品優惠關稅，民進黨政府叫罵完兩手一攤，業者自尋出路；川普要台灣交保護費、提高晶片關稅，直取台灣經濟命脈，後者顯然嚴重影響台灣經濟，民進黨政府反而一點反應都沒有。如今川普當選能有機會實現他的宏圖大計，但沉默的民進黨政府讓人覺得完全無計可施，這是最讓人擔心的地方。

川普已經當選，我們需要一個能嚴正表達自身立場的政府，民進黨政府顯然做不到。