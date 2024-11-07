二○二四年的美國總統大選，劃記了阿莎力向右走的美國，著實的避免了一場可能有的內耗甚至內戰。一天內開票出來，川普就是贏家，不但贏得選舉人票，也一洗二○一六年時大家說他只贏選舉人票卻輸了普選票的「不名譽」。所以這次至少拿下過半的二七七張選舉人票，可能拿到三○六票甚至更多，同時普選票七千一百多萬票，比賀錦麗的六千六百二十萬多出許多，賀錦麗輸得沒懸念。以這態勢來看，當時若是賀錦麗拿下勝利，大概也只會是個險勝，選舉人票頂多落在二七三張附近，如果是那樣，川普會不會認輸，縱使這次他說他會，誰也不能保證是否不會回到二○二○年那次的場景。

所以說天佑美國，今年大選多麼需要一個普選票暨選舉人票都雙贏的總統。另一方面，賀錦麗與民主黨的潰敗，也透露出自由主義將長久一段時間退出美國主流政治市場的味道。可以先確定一件事情，選前各家民調在七個搖擺州難分軒輊，證明了川粉依然喜歡在民調中「蓋牌」的特質。雖然選前美國媒體分析賀錦麗的隱性支持者似乎也有這種特質，但最後證明川粉更容易蓋牌而被低估，這是民調的盲區之一。為什麼說賀的潰敗如此重大？因為賀錦麗的總得票在截稿為止，已經縮到二○一六年時希拉蕊的總投票六千五百萬票附近。賀僅高一點，有六千六百萬；同時賀與希一樣，都面臨參眾兩院遭到雙殺，讓共和黨拿下多數，讓川普享有一致政府的利基。

所以二○二四年川普拿下總統寶座，有參院多數，眾院可望讓共和黨維持多數，又加上大法官九個有六個是保守派時，他就會變成一個「超級大總統」。不管他要打貿易戰還是要減援烏克蘭，他能發布行政命令逕自處理的他就衝了；必須經由國會同意的，參眾兩院又都是自己人。過去八年來，不聽川普話的聯邦參眾議員都一一被訓誡，最有名的例子莫過於前總統錢尼的女兒麗茲，她本來黨團主席當得好好，卻因為跟川普不對盤，川普轉支持一個來自於紐約的年輕女議員史蒂芬尼克，硬生生就把麗茲從那個眾院權力階層排第三的位置拉下來。這次大選麗茲選擇跨黨支持賀錦麗，川普憤而威脅她說要讓她嘗嘗被槍口對準的滋味。因此說川普很會鬥民主黨或者習近平，先看看他如何鬥自己人的共和黨建制派就知道。甚至像共和黨大老麥肯，也有人說罹癌去世的他，可能也是被川普氣死的。

結論是「我川威武」的時代又來臨了。不只被他點名過的台積電以及這次被要求提高軍備ＧＤＰ占比的台灣要即刻因應，習近平也「挫咧等」，中共已經準備了十兆人民幣來接招川普的貿易戰。不過相較於第一任中後段川普對於習近平的叫囂，這次選舉期間聽到不少次川普說與習熟識，甚至說習是個「聰明人」。這指向川普就任後可能在數個月內華府會願意同北京坐下來好好談，但時間一久，台灣問題、中東局勢甚至烏俄戰事，美中都有不可解的矛盾，勢必又會吵起來，然後從貿易戰外溢到政治戰甚至軍事緊張。台灣要思考的是：當川習先好的這段期間，川普要台灣扮演什麼角色？或者台灣要如何滿足川普政府在各項「數字上」的標準？這個新動態平衡，台灣要趕快抓到。