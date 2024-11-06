被設計的地權：財產權vs.使用權

現實台灣社會所發生的許多強制迫遷及驅離，是否是因為土地或房屋的使用人，其所擁有的土地權利（地權）無法獲得現行中華民國法律及土地登記體制所肯認，致使他們被認定是違法使用，因而必須拆屋還地？

例如新店瑠公圳賴碧珍的家預計這個月要被強拆、三重都更案許素華的家及帳篷則已被拆除、台中太平番仔路庄部分房舍近日也被拆除、龍井蚵寮庄也是岌岌不保；彰化芳苑新生村及建平村因光電業者進駐，恐也將失去其土地及家園。更早之前，台大溪頭園區莊有緣的房舍也被強拆，而台東原住民莿桐部落林淑玲的老家，最近也被政府視為違建，可能會被強拆。

類似的迫遷案件很多，人民居住權不保，然而迫遷者往往訴求他們家族在很早之前就已在那塊土地上生活，時間是更早於中華民國政府來台，為什麼他們對土地卻是一點權利都沒有？這是他們的問題，還是法律的問題？聯合國相關人權公約又是如何看待地權？只是財產權嗎？尤其兩公約已正式取得國內法地位，前述眾多的迫遷及驅離合法嗎？

聯合國人權公約所定義及須受保障的地權絕非僅是財產權，而是使用權。國際審查委員會二○一七年的結論性意見與建議中的第卅七點明示：「審查委員會觀察到一種使得『財產權』凌駕於『適足住房與土地權』的國家體制已然浮現。審查委員會建議中華民國（台灣）的住房與土地體制應轉換方向，而與其對國際人權的承諾相符；包括聚焦在使用權保障，以及保護免於迫遷及驅離。」

即重點是在使用權保障。然何謂使用權？它跟財產權對立嗎？不是的。根據聯合國經社文公約第四號一般意見：「使用權的形式包羅萬象，包括租用（公共和私人）住宿設施、合作住房、租賃、房主自住住房、應急住房和非正規聚居地，包括占有土地和財產。不論使用的形式屬何種，所有人都應有一定程度的使用保障，以保證得到法律保護，免遭強制驅離、騷擾和其他威脅。」另根據聯合國人居署主張，使用權的範圍及類別，是採取多元及連續的概念，而非獨尊財產權；因此，從非正式地權到正式地權都屬之，而我國以土地登記來呈現的財產權制度，只是其中一部分，並非全部，不能以此來排除其他的使用權。

為何要保障使用權？這必須回歸台灣的歷史。清代漢人在台建構了「一田二主、番產漢佃」制度；從清代到日治，地權制度則被全面重新設計，岡松參太郎教授就言：「我國（指日本）內法既已採用羅馬法理，並以其法律組織為根本，人民亦以羅馬法之觀念為其法律思想之根據，在說明台灣法律時，勢必依此法理說明其制度觀念，仍有不得任意予以排斥之理由存在。」對此，柯志明院士批評，「這種作法恐怕不免帶有先天的盲點，並招來削足適履之譏。」

而從日治到中華民國政府，台灣地權又再度被全面的重新設計。李志殷教授指出，政府「以本身之不動產法制強加於台灣，未能就兩者法制衝突處，加以判斷、調和，往往以實定法為主要依歸；亦即，未能以保護人民土地權利為適用法律之最高考量…導致淪為西方土地登記法制更迭之犧牲者。」

現行的地權制度是刻意設計的，它排斥了台灣原本具有的多元土地使用權利，由此產生許多無辜的犧牲者。很期待我國地權體制能夠轉換方向，尊重與接納多元的土地使用權利，由此也可減少許多迫遷及侵害人權的悲劇。