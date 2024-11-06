揭弊打貪 司法縱囚論現形

台鹽前董事長陳啟昱涉及綠能光電弊案遭到拘提，高雄市警旗山分局逮人撲空，檢調表示人在國內並未出境，台南地檢署聯合警方、海巡署及調查局等大陣仗追緝，透過定位追蹤依舊大海撈針，當初台南地檢署聲押禁見卻遭地院駁回，陳啟昱落跑後也讓司法「縱囚論」現形。

宋代文豪歐陽修撰寫「縱囚論」抨擊上位者沽名釣譽，由於唐太宗縱放死刑犯三百餘人回鄉團聚，要求按約如期歸來接受死刑，最終眾人皆依約歸來而赦免死罪。如今，地院針對光電弊案不僅沒有立即同意開庭，也未進行科技監控，直到發現陳啟昱去向不明，與「縱囚論」對比，只有縱放卻無誠信。

台南地院澄清考量被告人數以及案卷質量，加上強颱來襲決定不予開庭，當天若令開庭，恐有危及眾人生命安全之疑慮，因而順延並無刻意拖延。至於未對陳啟昱進行科技監控，則強調刑事訴訟法並未賦予法院對嫌疑不足之被告進行科技監控。但法務部針對此案沒有超前部署，還拘泥條文，缺乏具體防逃機制，前民眾黨立委陳琬惠踢爆後延宕偵辦，擠牙膏式辦案自然初期罪證不足，卻給了嫌疑人利用法律漏洞落跑。

陳啟昱落跑的台灣司法「縱囚論」值得省思，不僅傷害司法形象也讓疑犯人間蒸發，賴政府想以「揭弊打貪」提高聲望，反而陷入唾面自乾的政治格局。