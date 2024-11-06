國營人事貓膩 執政威信掃地

國營事業的人事布局本來就具有一定程度的政治性，但是如果逾越民眾可以接受的界線，最後執政者恐怕會失去民眾的信任與執政的威信，這絕對是得不償失的事情。

即將卸任的台灣金聯董事長施俊吉在日前開出第一槍，質疑其遭撤換應是「擋人財路」，甚至還貼出新董座呂政璋與民進黨中常委蘇治芬的合照，指控蘇介入人事。而這只是個開端，當我們回顧這一波的國營事業高層布局，不僅貓膩甚多，其所衍生的問題恐怕才剛開始。

根據媒體的揭露，新一波的國營事業高層許多有政治背景，且跟政府高層關係友好，這顯示賴總統的人才庫相對缺乏。之前民進黨總會大酸國民黨是同溫層裡找人，現在的情況，真不知道賴總統要如何自圓其說？

更令人難以接受的是，這次被任命的人士，大都缺乏相關的專業歷練，這背後就可能有更多的政治算計，否則以台灣目前的資訊如此發達，要在業界或學界找到更適合的人才，真是如此困難嗎？

尤其，讓這種背景的人入主國營事業高層，對於國營事業本身的打擊與傷害是極大的，姑且不論是否會像台鹽前董事長陳啟昱一樣，一個毫無專業的空降人士，對於事業體的傷害可以想像；這麼簡單的道理，賴總統不可能不知道，卻又執意為之，背後的思維就更耐人尋味了。

表面上看，這只是一波國營事業高層的布局，但是背後卻凸顯許多不尋常的氛圍。執政者或許可以視而不見，但是凡走過必留下痕跡，這一點一滴的政治性操作對國家的傷害，民眾看在眼裡，如果會反噬在二○二六或是二○二八的選舉結果上，應該也不會讓大家覺得意外吧！