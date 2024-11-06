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可轉再生 中火豈應留煤

聯合報／ 蔡雅瀅／台灣蠻野心足生態協會專職律師（台北市）

中火燃氣二期環評在爭議聲中通過，面對外界質疑：新增六部共八一○萬瓩燃氣機組後，為何還要留下六部共三三○萬瓩燃煤機組？環保署宣稱，燃煤機組不拆轉備用，可同時兼顧環保、經濟及國安

「國安」確實重要，面對國安大旗，若還膽敢反對，恐被打為「中共同路人」。問題是，因應進口天然氣在戰爭中的「斷氣」風險，難道只能依賴重啟除役轉備用的老舊燃煤機組嗎？甚至如果進口天然氣有「斷氣」風險，政策是否還該持續重壓「進口」天然氣，而不切實投入「深度節能」，並盡早轉型「自有」再生能源

燃煤電廠除役後轉型再生能源電廠，並非沒有前例。高雄興達電廠一號燃煤機組除役後，原址轉型五十萬瓩生質能機組，與五十五萬瓩的中火燃煤機組容量相當。台電既曾表示考慮推展到其他即將除役的燃煤機組，何不在中火轉型中實踐？

經濟部曾承諾評估深澳燃煤電廠轉型地熱電廠的可行性，則中火是否也該評估拆除燃煤機組，轉型地熱電廠的可行性？況且政府一再表示台灣不缺電，缺的是再生能源。則與其千里迢迢遠赴菲律賓、日本投資再生能源，不如就近拆除中火燃煤機組，轉型再生能源。

就算中火每部燃煤機組年累積運轉時數不超過七二○小時（約一個月），六部加起來也可以燒個半年。在忍受新增六部大型燃氣火力機組帶來的空汙、碳排與安全風險後，卻不知何時才能真正實現「中火無煤」？

中火如此，協和亦然。台灣北部有豐沛的地熱資源，政府卻堅持協和除役後只能轉型燃氣火力電廠，並填埋保育區興建四接。甚至過去主張協和電廠「先拆後建」，近來竟改口稱年底除役後，還要保留高汙染的燃油機組「備用」。

明明協和現況使用率不到三成，二○二三年發電量約僅廿三億度，遠低於政府宣示要省下的二○六億度電，卻不願考慮民間倡議的節能、能源管理、儲能及再生能源等「永續四能」。

在「增氣減煤」的口號下，燃氣火力電廠與接收站到處開發。當國際上已在檢討燃氣發電對氣候變遷的威脅，我國卻還把高碳排、高汙染的天然氣當作寶貝，而說好的「減煤、去油」，卻以「轉備用」為由拒拆，保留復辟潛能。

既然興達燃煤機組除役後可轉型再生能源機組，盼中火與協和除役後亦能轉型再生能源，不要以「備用」之名保留高汙染的燃煤與燃油機組。

中火 再生能源 國安

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