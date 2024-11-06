科技．人文聯合講座／AI大躍進

人們對於ＡＩ，由不相信，半信半疑，到全面接受，尤其在二○二四年的物理及化學兩項諾貝爾獎都與ＡＩ相關後，更掀起全球ＡＩ熱浪的高潮。ＡＩ即國力，各國政府不遺餘力地投入資金，推動ＡＩ軟硬體建設及人才培育。這不僅僅是科技及經濟的改革，更直接影響到社會與文化。如何將ＡＩ落實於百工百業，是相當重要的課題。

然而許多急切推動ＡＩ的措施讓我聯想到毛澤東發動的「超英趕美」運動，即大躍進。一九五七年底至一九六○年代初推動的大躍進，目標與今天ＡＩ時代的追求有著相似之處，都是試圖通過大規模動員，實現快速進步。

大躍進是在中華人民共和國內進行的一場經濟和社會運動。毛澤東發動了這場運動，由中國共產黨領導，要將國家從農業經濟轉變為工業化社會，通過組建人民公社來實現這一目標。大躍進期間，死亡人數介於一五○○萬到五五○○萬之間，使得這場大饑荒成為人類歷史上最大的饑荒之一。

大躍進的起源包括知識分子的清洗、激進政策的推動，以及對蘇聯發展戰略的反應。今日的「ＡＩ大躍進」也涉及知識結構的重組與技術人才的培訓，各國政府積極推動教育與研究，儘管基礎設施尚未完全到位，依然加速推動ＡＩ技術的廣泛應用。

毛澤東試圖通過增加農村糧食產量與工業活動來推動經濟發展，卻忽視了技術專家和基本經濟原則，誤以為農村工業化完全可由農民達成。地方官員懼怕反右運動，爭相達成甚至超額完成毛澤東的配額，徵收了根本不存在的「剩餘糧食」，最終導致農民餓死。而國家領導則將糧食減產歸咎於壞天氣，幾乎無所作為。以古鑑今，今日我們應有認知，精進ＡＩ不可能由全民達成，也不應浪費電力讓外行人消耗大量ＡＩ算力。

大躍進造成中國農村生活的重大變化，強制性農業集體化逐步推行，私人農業被禁止，且被標籤為反革命分子，並通過公開的批鬥會與強制徵用勞動力來實施。儘管農村工業化被列為優先事項，但由於大躍進的錯誤，這一進程最終被迫中止。經濟學家德懷特．帕金斯（Dwight Perkins）指出：「大量的投資只產生了微小的生產增長，甚至根本沒有增長…大躍進是一場非常昂貴的災難。」今日國家在推動ＡＩ集體化，亦須慎重思考正確做法。

在ＡＩ時代，各國政府官員積極推動政策落實，提升民眾的ＡＩ素養並達成人才培育的關鍵目標，這絕對勢在必行。然而從毛澤東的大躍進中吸取教訓，ＡＩ大躍進仍然須以ＡＩ專家為骨幹來推動落實。希望我們能深思熟慮，完善相關配套措施，智慧地實現ＡＩ大躍進，避免重蹈「投入巨大卻收效甚微」的覆轍。（作者為前科技部代理部長）