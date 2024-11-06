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聯合報社論／昔日副手發難，戳破賴總統用人吃相難看

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美忙「清垃圾」…台灣還有回收價值嗎

聯合報／ 林法／公退（彰化市）

美國大選不論誰勝出，這場有意無意將對手支持者醜化為「垃圾」的選戰，恐怕從此都會讓「合眾國」，成了這老牌民主國家最諷刺的一塊招牌。

與卅多年前被形容「太優雅幾乎不適合當美國總統」的老布希相比，不少評論者認為，那些生於戰後嬰兒潮世代的總統，其實根本不管什麼道德理想或責任承擔，他們在乎的只是自己及背後利益團體的好處。

因此，政客目光短淺加上娛樂至上的社群媒體，自然會演化出像川普這類政治網紅，專以製造話題和衝突為能事。

不過如同輝煌羅馬帝國的滅亡，蠻族入侵只是壓垮駱駝的最後一根稻草，其根本仍在政治失能，造成民生凋敝、貧富懸殊、官僚腐敗和精神虛無等積弊。

因此，信奉「野蠻主義」的川普若非突然崛起，今日的美國也只是歷史重演。

可是這個國家畢竟年輕，還有「受不了自己就開始找別人麻煩」的力量，因此除了「家裡垃圾」，周圍也平添許多「不懷好意或老想占便宜的人」，像川普看台灣，那莫須有的「半導體小偷」、露骨的保護費，就是最好說明。

更可怕的是，如聯合報「美國政策川普化，選後將走向更極端的未來？」專題報導提及的孤立主義，哪天美國「忙著清理垃圾」，使國際政治出現權力真空，真不知向來緊抱美腿卻很可能被一腳踢開的台灣，還有多少資源再回收的價值？

川普 羅馬 美國大選

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