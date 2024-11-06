美國大選結果為何，全球都屏息以待，雖然共和、民主兩黨的候選人都乏善可陳，世人還是普遍對川普再任總統抱著高度疑慮，猶如大禍臨頭。

美國《紐約時報》編委會本月二日發表社論的標題是：「你已經認識川普了，他不適合領導。」內容是「聽聽那些最了解他的人的意見：他試圖顛覆選舉，並且仍然對民主構成威脅。他幫助推翻了合法墮胎法案，帶來了可怕的後果。他的腐敗和無法無天超出了選舉範圍：他的謊言無止境。如果他再度選上，共和黨不會限制他。川普將利用政府來追捕對手。他將推行殘酷的大規模驅逐政策。他將對窮人、中產階級和雇主造成嚴重損害。川普的另一個任期將損害氣候、破壞聯盟並加強獨裁者的力量。美國人應該要求更好。」可謂句句屬實，但為何在世界第一個民主共和國，現在世界超強的美國，如此的候選人韌性超強，勝選機會仍然超過對手呢？

《紐約時報》保守派專欄作家大衛佛郎奇於日前撰文直陳：「社區比意識形態更強大：共和黨從根本上來說是意識形態的，川普完全改變了這個等式。他不僅沒有因為轉變這種意識形態而受到懲罰，而且對他的忠誠成為新的共和黨忠誠考驗。許多因意識形態而反對川普的人都對反彈的強烈程度感到震驚。意識形態定義了社區，而與社區決裂是更嚴重的罪。共和黨人可以用這樣的觀念安慰自己：無論川普做什麼或說什麼，至少他不是民主黨人。」

承諾未經考驗：美南浸信會大會在一九九八年投票通過了一項關於公職人員道德品質重要性的決議：「領導人對嚴重錯誤的容忍，會灼傷文化的良心，在社會上滋生無節制的不道德和不法行為，必將受到上帝的審判。」然而現在美南浸信會是川普最忠實的支持者之一，這是因為他們的承諾未經考驗。福音派人士認為他們重視政治家的正直，直到它必須付出代價的那一刻，那時勇氣就消失了。

仇恨是政治的主要動力：美國政治的一個核心事實是，雙方都極度厭惡反對派。一個研究政治和文化差異的無黨派組織最近的一項研究顯示，八成六的共和黨人認為民主黨人被洗腦，八成四的人認為民主黨人充滿仇恨，七成一的人認為民主黨人是種族主義者。民主黨人對共和黨人的看法更加悲觀。共和黨人認為民主黨人是一群墮落的狂熱分子、積極試圖摧毀美國的馬克思主義者。絕望的時刻需要採取絕望的措施—例如再次投票給川普—來戰勝這一致命威脅。

信任是部落性的：「美國再次偉大」文化的核心理念是，因為媒體的偏見和錯誤，它對所謂主流媒體的憤怒是完全合理的。當問這些信徒關注哪些新聞媒體時，他們總是提供一份以往全面不誠實和不負責任的頻道和網站清單。在這些媒體的不誠實行為被曝光很久之後，「美國再次偉大」的忠實信徒們仍然相信他們的報導並分享他們的故事。事實證明，只要說謊者不斷告訴他們想聽的話，人們實際上會相信說謊者。

佛郎奇的結論是：「以上各點反映了人類的傾向。恐懼和憤怒會讓任何人更容易受到江湖騙子的傷害。一個簡單而令人沮喪的訊息：沒有任何具體的策略或論點可以從川普手中贏回他的選民。」