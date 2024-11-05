家庭聘僱外籍看護 應免繳就安費

根據《就業服務法》第五十五條規定，雇主聘僱家庭看護工，應每月繳交二千元就業安定費。一一三年度就業安定費收入約二二五億，其中因有照護需求而自費聘僱外籍看護的家庭，包括重症、失能、失智、身障等，每年貢獻小金庫約五十億，宛如繳交「殘障稅」、「失能稅」給勞動部，以取得聘僱照護人力的門票。

然則，該法條並未明定雇主應繳納之金額，實有必要重新檢視各類雇主繳納就業安定費之金額，並讓持巴氏量表、失智量表、身障手冊、使用長照之身心障礙者等，因照護需求而不得不自費聘僱外籍看護之弱勢雇主，免收或減收就安費，並不以低收入等規定設限。畢竟家庭聘僱外籍看護工不以營利為目的，僅於改善失能者的生活照顧，減輕失能者家庭沉重的生活壓力，對受照顧者及其家庭，僅具支持性的功能，而非創造獲利的實質收益。基於家庭看護類與產業類雇主聘雇移工之動機與目的完全不同，在不大動干戈修改母法前提下，建議就安費改收一元，接近減免之目的。

曾有衛環立委辦公室向筆者表示，減收家庭看護工就安費將大幅減少該基金收入，因此不願意停徵。因此若短收五十億身障稅、失能稅而影響基金收入來源，將影響辦理促進國民就業、提升勞工福祉及處理外國人聘僱管理事務之限定用途，建議目前長照、養護、安養機構等聘僱看護工，以及財團法人、非營利社團法人、公益團體等聘僱外展看護（多元陪伴計畫），因仍以營利或降低人力成本為目的，可增收就安費。例如，未領長照等補助者，就安費可提高至每月三千元，而領長照等政府補助者提高至每月五千元。如此一來，既可將營利（機構看護工、外展看護工）與非營利（家庭看護工）做區別，並能平衡減免從家庭看護工雇主所短收之就業安定費。

回顧歷史，勞動部向外籍看護雇主每年收取高額的就業安定費，其原始收費名目是為健全發展本國之照顧產業。但台灣引進外籍看護三十年來，失能家庭已繳交數千億就業安定費後，迄今本國之照顧產業卻依舊未得到健全的發展。渠等欲聘用一位訓練有素的外籍看護工及居家照服員，一如當年的一位難求，證明並未達到勞動部向雇主收取就業安定費之目的。

我國憲法增修條文第十條第七款述及：「國家對於身心障礙者之保險與就醫、無障礙環境之建構、教育訓練與就業輔導及生活維護與救助，應予保障，並扶助其自立與發展」，因此勞動部向身障家庭收取此高額且目的未竟之費用，已侵犯憲法規範主動救助與保障之意。因此，讓家庭看護工雇主免繳或減收至象徵性的一元，不僅必要，且是遲來的正義。