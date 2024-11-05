快訊

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

聽新聞
0:00 / 0:00

解救低薪 卓揆不要虛晃一招

聯合報／ 張旭政／台中市教師會秘書長（台中市）

行政院卓院長日前宣示要解救低薪，其中政府約聘雇人員的月薪應高於最低（基本）工資一點一倍，恐怕只是空口說白話，虛晃一招。

因為公教調薪的黑箱作業，以致公教調薪的幅度在過去二十幾年來，不僅遠低於基本工資，也低於民間企業薪資成長、物價上漲，形成實質減薪的結果。以委任一職等一級的專任公務員為例，二○○○年時的月薪為最低工資的一點七倍，到今年則是最低工資的一點二三倍，往低薪偏移的方向再明顯不過。

如今卓院長終於承認台灣就是低薪社會，並提出具體作法。然而，以卓院長提出的，政府約聘雇員工起薪不得低於最低工資的一點一倍為例，今年政府約聘雇員工最低月薪為三○六七三元，是最低工資的一點一二倍，即便明年公教薪資調漲三％、最低工資調漲四點○八％，還是僅高出一點一一倍，顯見卓院長所謂的「具體作法」不過就是拿現狀說嘴而已，根本沒有提高公教人員的薪資。

政府要解救低薪，就必須拿出真心實意帶頭做起，而關鍵還是在公教的調薪制度，因為影響的不僅是六十幾萬軍公教，還有廣大國營事業及以公教調薪為指標的民間企業。要解決低薪，不但要將公教調薪法制化，還要提高政府受雇者的薪資；既然要求民間企業申請上市櫃的薪資不得低於最低工資的一點三倍，政府就要帶頭做起，將政府受雇者的最低薪資調高為最低工資的一點三倍，同時明定薪資調漲必須跟隨著重要民生物價指數，而非僅是就現狀虛晃一招。

最低工資 月薪 薪資

延伸閱讀

月薪5萬「工作條件超好」她卻想辭職…過來人秒懂背後原因

放颱風假真有公司會支薪？ 過來人給答案：我以為這是正常的

PLG／聯盟新變革 每隊4洋將月薪合計上限10萬美元

卓揆：政府約聘人員明年起 月薪高於最低工資1.1倍

相關新聞

華嫂在意一首中國人嗎

不過是藝人演唱會、不過是一首歌，套句阿扁總統的名言：「有這麼嚴重嗎？」但綠營政客小題大作，對天王劉德華也不放過。

台灣需要有禁歌嗎

《綠島小夜曲》由於歌詞中的「搖呀搖」、「飄呀飄」，被疑似為諷刺國民黨在台灣政權的動盪不安，因此一度遭禁。

中產階級消失根源在高房價

最近聯合報專題報導主計總處公布國人家庭財富分配調查報告，三十年來「富者愈富，中產階級消失中」的嚴重貧富差距持續擴大，令人...

都市樹木 樹種選擇相當重要

康芮颱風過境，台北市路樹倒塌二六三二件，造成嚴重的交通與環境問題，一時之間，都市樹木彷彿成了眾矢之的，似乎是颱風致災的重...

解救低薪 卓揆不要虛晃一招

行政院卓院長日前宣示要解救低薪，其中政府約聘雇人員的月薪應高於最低（基本）工資一點一倍，恐怕只是空口說白話，虛晃一招。

家庭聘僱外籍看護 應免繳就安費

根據《就業服務法》第五十五條規定，雇主聘僱家庭看護工，應每月繳交二千元就業安定費。一一三年度就業安定費收入約二二五億，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。