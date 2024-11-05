解救低薪 卓揆不要虛晃一招

行政院卓院長日前宣示要解救低薪，其中政府約聘雇人員的月薪應高於最低（基本）工資一點一倍，恐怕只是空口說白話，虛晃一招。

因為公教調薪的黑箱作業，以致公教調薪的幅度在過去二十幾年來，不僅遠低於基本工資，也低於民間企業薪資成長、物價上漲，形成實質減薪的結果。以委任一職等一級的專任公務員為例，二○○○年時的月薪為最低工資的一點七倍，到今年則是最低工資的一點二三倍，往低薪偏移的方向再明顯不過。

如今卓院長終於承認台灣就是低薪社會，並提出具體作法。然而，以卓院長提出的，政府約聘雇員工起薪不得低於最低工資的一點一倍為例，今年政府約聘雇員工最低月薪為三○六七三元，是最低工資的一點一二倍，即便明年公教薪資調漲三％、最低工資調漲四點○八％，還是僅高出一點一一倍，顯見卓院長所謂的「具體作法」不過就是拿現狀說嘴而已，根本沒有提高公教人員的薪資。

政府要解救低薪，就必須拿出真心實意帶頭做起，而關鍵還是在公教的調薪制度，因為影響的不僅是六十幾萬軍公教，還有廣大國營事業及以公教調薪為指標的民間企業。要解決低薪，不但要將公教調薪法制化，還要提高政府受雇者的薪資；既然要求民間企業申請上市櫃的薪資不得低於最低工資的一點三倍，政府就要帶頭做起，將政府受雇者的最低薪資調高為最低工資的一點三倍，同時明定薪資調漲必須跟隨著重要民生物價指數，而非僅是就現狀虛晃一招。