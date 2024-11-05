都市樹木 樹種選擇相當重要

康芮颱風過境，台北市路樹倒塌二六三二件，造成嚴重的交通與環境問題，一時之間，都市樹木彷彿成了眾矢之的，似乎是颱風致災的重要因素。然而在颱風狂風暴雨的肆虐之下，不論山坡地、堤防、橋梁、電線桿、鐵皮屋、廣告牌等都有可能致災，但我們能夠因而就否定這些設施經年累月的重要功能嗎？

鉅觀而言，都市是人為人造的環境，地底下密布著諸多複雜的管線，也遍布著停車場、地下商場、交通系統等，而地面上又是空氣汙染、噪音、炫光、熱島效應等，因而都市環境原本就不利於樹木生長；但由於水泥叢林相當不利於人們身心靈的健康，因而都市綠化又極為重要，不論在調節氣溫、涵養水源、淨化空氣、引導交通、美化市容等都有極大的效益。其實，西方都市公園的起源和公共衛生與降低傳染病很有相關；同樣的，絕大多數建案的推出不也都強調建物近旁綠樹成蔭、鳥語花香嗎？

我本身是由台北市公園管理處退休的，大約三十餘年前，台北市樹木還沒有像現在那麼高大健旺，因而颱風前的工作重點是疏枝以防風，颱風後的急務是將倒伏的樹木扶正，再以支柱固定之，期能在最短的時間內救活最多的樹木。嗣後經過這三、四十年的管理維護，台北市的樹木能生長得那麼好，公園管理處的用心功不可沒。

但如今就面臨全新的課題，首先是褐根病蔓延，使許多看似健康的樹木，其根系已逐漸敗朽；其次是都市地底環境不利於樹木根系的伸展，因而樹木長得越高大越可能頭重腳輕，平常沒有問題，但在颱風過境時就很容易倒伏致災。

當今之計，我認為樹種的選擇相當重要，例如本土性、夠強韌、枝葉開張、根系穩固等，但我也了解，沒有絕對優良、毫無不良因素的樹種，例如許多人認為日本銀杏樹到秋天時很美，但其落果其實非常惡臭。我主張基於生態平衡的理念，慎選二、三十種各方面條件比較優良的樹種替換或補植，千萬不能只挑少數幾種樹木栽種，否則一旦病蟲害發生，那就全軍覆沒了，荷蘭的榆樹病就是個典型案例。

整體而言，如何強化都市樹木的效益並降低其風險，其實需要有多方面多層次的思維與實踐，並不容易，需要專家學者與所有市民共同關切。