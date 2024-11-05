中產階級消失根源在高房價

最近聯合報專題報導主計總處公布國人家庭財富分配調查報告，三十年來「富者愈富，中產階級消失中」的嚴重貧富差距持續擴大，令人擔憂！

根據主計總處調查，股票、基金淨額，最富有高達近三千萬元，最窮家庭只有七十五萬元，差距近四十倍。中產階級第三等分位二二一萬元，第四等分位五○三萬元，差距分別為十四倍、六倍之多。另外，房地產淨額，最富有淨額一四八○萬元，第三等分位三三二萬元，第四等分位五四一萬元。如此看似房地產淨額總值與差異不如股票、基金，但房地產淨額若用房地產市價估算，而非房地產公告現值估算，此總值與差距將會大幅增加擴大。

房價三十年來變化，台北市從民國八十年的平均每坪市價二十萬元，到民國一一○年九十萬元的新推個案成交價；新北市則從十三萬元到四十萬元；台中市從十萬元到三十一萬元；高雄市從十一萬元到二十二萬元，可以看到各地區房地產價值的極大差異變化，其淨額總值也將大不相同。

若進一步考量一般中產階級多購買二、三十坪的平價宅，而有錢人多購買六、七十坪以上豪宅，則這三十年間的資產總值與差距將更擴大數十倍。

台灣房屋所有權的產權結構，大約可分為二成的無殼蝸牛、六成的一殼蝸牛，以及二成的二殼以上蝸牛。此產權結構亦隱含無殼蝸牛的中低階級、一殼蝸牛的中產階級與多殼蝸牛的富有階級。

房價不斷飆漲，薪資遠追不上房價，無殼蝸牛買不起房，淪為無產階級。一殼蝸牛舊屋品質不佳，上漲幅度遠不及新屋，無法換屋以改善居住品質並增加財富，更別提許多一殼蝸牛仍必須背負沉重的房貸負擔，其資產淨值仍極為有限。惟獨二屋以上的有殼蝸牛，除一屋自住外，其他房屋都可以不斷的以房滾房，賺取差價，投資獲利。

當前的高房價，造成只漲不跌的預期心理，甚至怕買不到房子的恐慌心理。高房價造成有錢人不斷投資房地產，累積財富；而中產階級勉強購屋自住者，必須承擔沉重的房貸壓力，逐漸侵蝕其資產淨值；另中低階級沒錢的人無力購屋，只能望屋興嘆。

面對不斷飆漲的高房價，配合過去相對低利率、寬鬆貸款成數及寬限期的金融環境，特別加上非常低的持有及交易成本，房地產投資炒作盛行。如此造成多屋擁有者，房市與股市交互投資，富者越富；擁有一屋的中產階級者，必須承受高房價的房貸負擔，沒有多餘資金做其他投資，資產淨額逐漸減少；無殼蝸牛則無資產累積財富，淪為更弱勢的中低階級。

高房價的根源在住房嚴重的商品化，成為投資炒作工具。住宅政策應明確訂定保障自住，抑制投資需求，不論房貸政策或房地稅賦，自住與非自住應有明顯差異，讓非自住投資的住宅缺乏借貸資金，且增加其持有與交易成本，使其無利可圖，沒有投資誘因。

支持總統打炒房的宣示決心，並肯定當前央行的選擇性信用管制，希望能持續加強保障自住並抑制非自住的住宅金融環境；然而對財政部與地方政府的房地稅賦改革，不論在自住與非自住的累進稅率差異，或房地稅基的提升，均仍有相當改進空間。

政府應正視高房價引發貧富差距擴大，尤其高房價不但讓無殼蝸牛安身立命幾近絕望，也讓一殼蝸牛必須負擔沉重的房貸，以及被迫居住在老舊房屋無法換屋或更新以改善環境，進而造成中產階級的逐漸消失。