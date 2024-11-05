科技．人文聯合講座／緊箍咒下的有線電視

我上個月參加了一場在立法院舉辦的座談會，衛星廣播電視公會（以下稱公會）疾呼要讓「全民看賽事」，希望有線電視也能與ＩＰＴＶ聯合競標及播送國際賽事。而金鐘59得獎戲劇節目，如《有生之年》及《八尺門的辯護人》都在串流影音平台（ＯＴＴ）首播。根據ＮＣＣ今年第二季的統計，有線電視全國總訂戶數僅存四四二萬戶，自二○二三年底已再流失九萬。種種跡象顯示，有線電視已不再獨大，甚至緩慢衰落中。

有線電視為何榮景不再？答案是ＯＴＴ崛起，或者說與ＯＴＴ內容相較，有線電視既難看又重覆。今年初迪士尼旗下十一個頻道（包含原衛視家族）全面退出台灣有線電視後，主要頻位（廿五至八十台）除了新聞台外，更是內容貧瘠。

我算是業餘電影研究咖，發現今年以來ＨＢＯ的首播片源只剩華納兄弟、環球和派拉蒙，而沒有了索尼（《蜘蛛人》發行商）。東森洋片台則加入ＭＬＢ美國大聯盟的賽事及花絮填充時段。而取代Star Movies的ＡＭＣ片源主要為獨立製片的電影。這顯示，沒有強力競爭對手後，頭部電影頻道都降低購片成本以節省支出，內容則進一步弱化。

由於台灣有線電視收視族群已集中在中高齡人口，他們比較熟悉好萊塢大片與港片，口味也偏主流。故減少好萊塢電影排片量，無異降低收視品質。可惜的是，因ＯＴＴ興起與大型平台業者如Google/Youtube分據廣告大餅，頻道業者利潤逐年下滑，很難加碼投資購片。

公會這幾年不斷訴說經營苦楚，但要促成有線電視跳脫惡性循環，內容必須先要活化。目前可供收視頻道其實有兩百餘頻，但許多更優質頻道卻無法進入主要頻位，以致收視率偏低。消費者找不到想看節目，自然就剪線了。

為今之計，手握定頻計畫大權的ＮＣＣ，應順應市場多頻需求，解除「萬年頻道表」，改成如ＭＯＤ三位數的頻道表，即可容納九大類型，每類型九十九個頻道的多元化內容，也避免消費者抱怨遺珠之憾。

然ＮＣＣ前委員坦承，公會反對取消「萬年頻道表」。可想而知，公會成員若都是主要頻位業者，自然不希望改變主頻結構以增加競爭。緊緊抱住日漸微薄的廣告收入，再透過政府標案鞏固營收，是主頻業者的最佳利益解。殊不知，個別頻道的利潤極大化卻是以整體產業的崩解為代價。而「終局之戰」（endgame）往往比我們預期地更早到來。

「萬年頻道表」的陳疴已久，ＮＣＣ若想自救這幾年已失之公信力，先救轄下重要媒體產業，全面鬆綁有線電視的不當管制，如定頻計畫、頻道上下架核可、費率審議、黨政軍條款及三分之一結合上限等，另通過《媒體議價法》，活絡有線電視。否則有線電視的衰亡，也昭示著ＮＣＣ廢止之期不遠矣。（作者為元智大學資訊管理學系教授）