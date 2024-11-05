華嫂在意一首中國人嗎

不過是藝人演唱會、不過是一首歌，套句阿扁總統的名言：「有這麼嚴重嗎？」但綠營政客小題大作，對天王劉德華也不放過。

康芮颱風打亂劉德華台北演唱會預定行程，民進黨立委王定宇率先發文批評劉是「媚共藝人」，稱演唱會不如人民基本安全重要。陸委會政治神經反應快速，主委邱垂正隨即表示：「只要沒有傷害台灣的立場，都歡迎陸港澳藝人申請來台。」但首演曲目的一首「中國人」，又引起民進黨政策會執行長王義川批評「演唱會非常中國的設計」。綠營對於劉的政治立場和演唱內容大肆批判，是否意欲挑起「台灣人、反中國」的新民意潮流？藉由任一可資利用的議題，不斷激化「反中」情緒？

「劉太太們」在意一首「中國人」嗎？我是張學友歌迷，無法理解「劉太太們」的內心。二十年前上在職專班課程時隨口說「張學友唱得比劉德華好」，台下舉手抗議，下課後一群ＯＬ擠到台前說「我們都是劉太太」。劉德華培養的數十年歌迷眾多（連顏清標都是首場聽眾），這些歌迷會因為政客認為演唱會中國化、另類統戰，就此仇恨劉德華，再也不當「劉太太」？當然政客們深知批劉無益爭取歌迷選票，但批劉卻可引起媒體話題、維繫本身聲量，自然前仆後繼。

綠營對劉德華發起攻擊，毋寧說是賴政府整體對中戰略的文宣戰鬥層面。對於賴清德「祖國論」和中華民國在台灣落地生根七十五年的說法，十月時正反兩派支持者皆有。但「務實的台獨工作者」有可能成為「務實的中華民國工作者」嗎？賴清德的對中主張落實到第一線（黨的政策工作會、發言人和立委），就是楬櫫「反共」大旗，盤點所有「對中」議題，動輒發言論戰。兩岸沒有「對話」，只有文宣「對戰」，雙方淪於小孩鬥嘴形式，委實對台海溝通和和平毫無助益。

然而，「聽其言、觀其行」是北京當局一向的對台原則。賴清德七十五年生根論「變相承認」中華民國，引起極端老台獨派者反彈；而國台辦卻也同調「變相承認」，提及對日抗戰八年勝利，祖國收復台灣，雙方「斷代四年」成為賴是否真傾向「中華民國」的關鍵。其實賴是否就此成為「務實的中華民國工作者」，可從其有無實際動作判斷，例如兩岸官方對談、大幅開放雙方人員交流、開放赴陸團客觀光等，唯有實質動作才能證明賴是務實，而非務虛大啖「中華民國」豆腐而已。

最後，「雙王」聯手修理劉德華，是否會捅到歌迷馬蜂窩？不知。惟范仲淹詩云：「花前人自樂，桃李豈須言」。劉德華演唱會暌違台北十一年，熱情歌迷從台灣各地湧赴小巨蛋，足見天王魅力；政客們說三道四，無非為了自體聲量，並深化兩國互不隸屬說法。劉德華是香港人，現在也是中國人；五字頭的我，會說自己是中國人也是台灣人。但政大長期民調也顯示，台灣民眾認同自己是中國人的比率為二點四％，創一九九二年以來新低；認同自己是台灣人的比率近四年都維持六成以上。

一首「中國人」其實不足掛齒，惟劉德華說：「用我們的童真去打動每個人。」賴清德要用什麼打動對岸和台灣民眾，才是核心所在，不是嗎？