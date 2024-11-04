隨著北韓向俄烏戰爭派遣軍隊的事實浮出水面，圍繞此事件將會引發蝴蝶效應。北韓向俄派兵，是給世界和平、安全帶來嚴重後果的武斷敵對行為，是嚴重違反包括聯合國憲章最根本原則在內的多數國際法之行為。北韓軍隊為了站在俄羅斯一邊而部署在烏克蘭戰場，既意味著緊張氣氛的加劇，也意味著這場歐洲最大戰爭陷入「國際化」。

韓國國家情報院十月十八日表示，北韓決定派兵支援入侵烏克蘭的俄軍，一千五百多人正在俄羅斯遠東地區訓練。廿三日又新增一千五百多人抵達俄羅斯，預測至年底派兵規模將達一萬人以上。雖然對北韓兵力的戰鬥能力存有疑問，但派兵不僅可拯救陷入烏克蘭戰爭泥淖的俄羅斯，還能可改變韓半島軍事均衡。

北韓外務省副相金正奎就向俄羅斯派兵一事表示，「如果發生這種情況，那應是符合國際規範的」。俄羅斯總統普亭也表示，「與北韓怎麼做，是我們自己看著辦的事情」，並沒否認北韓向俄派兵之事，留下了日後承認派兵的餘地。

俄羅斯和北韓今年六月十九日簽署了《關於俄朝全面戰略夥伴關係條約》，並於十月十四日在俄羅斯眾議院獲得批准。根據該條約，「如果一方受到武力侵略而處於戰爭狀態，另一方將按照聯合國憲章第五十一條和北韓及俄羅斯法律，毫不猶豫地以一切手段提供軍事及其他援助」。該條約為北韓向俄羅斯派兵創造了藉口，還打開了韓半島發生緊急情況時，俄羅斯軍事介入的可能性。

此舉還隱藏著金正恩的多種意圖，北韓雖已向俄提供了數百萬發砲彈，但實際派兵卻在朝俄關係性質上引起決定性變化。因為在國際上被孤立的北韓，可以在經濟、軍事等方面得到俄羅斯的額外支援，並獲得迫切需要的實戰戰鬥經驗，還具備在韓半島製造更大「搗蛋」的能力。另外，通過軍事合作可獲得高級軍事科學技術，還可以推進落後的北韓傳統武器現代化，並以派兵為代價獲得的外匯，成為金正恩的統治資金，進一步加大軍事挑釁的可能性。

此派兵最終會對歐洲和東北亞的緊張局勢產生潛在影響。如果北韓軍隊力量得到加強，對韓國和日本等亞洲周邊國家的威脅將會增加。另外，北韓派兵將加強朝俄關係，養成金正恩的誤判心態，將會提高針對南韓和日本的挑釁強度。如果韓半島發生緊急情況，俄羅斯的存在感會進一步增強。

北韓向俄羅斯派兵被揭露後，北韓的最大監護國中國必會感到不舒服。因為隨著北韓成為將東亞安全引入歐洲戰爭的催化劑，北約和歐盟很有可能在軍事上與韓國、日本等東亞國家更加密切。假如中國支持或容忍北韓派兵，將會構建韓美日歐和朝中俄相對立的新冷戰格局。若中國對派兵表示反對或抗議，因朝俄關係密切而削弱的中國控制北韓力量可能會進一步動搖。這也是中國外交部只能發出「有關各方都應為緩和緊張局勢而努力」等原則性發言的原因。

韓國總統尹錫悅十月廿四日稱，北韓派兵是威脅韓半島和歐洲乃至全世界安全的挑釁行為，還擔心北韓卅一日試射火星十九型彈道飛彈獲得了技術支持。南韓對朝俄之間的不正常勾結絕不會坐視不理。

俄羅斯（蘇聯）早在一九五○年韓戰中支持北韓南侵，七十四年後的今天又與北韓聯手進行「骯髒交易」。這是讓因經濟崩潰而度過苦難時光的無辜北韓居民，又面臨國際社會更加強烈制裁的不負責任行為。這種邪惡勾結，在這個世界上不該有立足之地。