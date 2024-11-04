中火擴廠環評 環境部醜態百出

日前中火二期燃氣環評，在爭議中硬是輾壓環保團體及地方政府異議，在二個月內火速通過初審及環評大會，不僅讓人錯愕，再次引發政治對立，且再現環境部為經濟部服務的醜態，十分難看！

二○二○年環保署通過中火「四煤換二氣」的環評後，我們一直期待台電儘速提出其餘六部燃煤機組換成燃氣的計畫，卻等了四年多！沒想到，台電提出的竟是「六煤換四氣」的大擴廠計畫，未來全廠共六部燃氣機組的裝置容量高達八點一ＧＷ，是目前十部燃煤五點五ＧＷ的一點四七倍，而且還高達六部燃煤要轉備用，所謂減煤竟變成愈減愈肥，機組六氣＋六煤，變相擴廠。

且因燃氣機組發電效率高，據稱發電量將是原本的二倍，等於多了一座中火。過去中火有二成電力中電北送，大擴廠後發電量將倍增，未來不只中電北送，甚至南北大放送，但燃氣與燃煤的汙染依然留在中部，在中彰投雲等縣市飄移，持續影響居民健康。

由於二期增加四部燃氣機組，仍有大量氮氧化物及碳排，導致僅減少四成一空汙、三成三碳排。若能縮小規模為二部機組，相信可大幅減少七成以上空汙、六成五以上碳排，符合等量煤改氣、不擴廠及減汙減排最大化。

中火汙染中台灣三十年，中部人現在需要的是中火空汙的最大減量，而不是目前這種大增氣的微減量，難道中部人不能擁有低汙染、低碳排的環境嗎？難道只要燃氣汙染比燃煤略少，中部就得忍受與現況相去不遠的微改善？

從深澳電廠到中火二期環評，再次顯現出環境部把環評委員當橡皮圖章，所謂踐行公民參與程序真的只是走程序而已，環保團體講再多都沒用，中央就是鐵了心照原本的劇本快速通關，直接輾壓民意、忽視環委意見，甚至如媒體報導，在環評大會上連問都不問，免得有環委真的提出異議而橫生枝節，直接照台電版本通過，不砍燃氣機組數、不加嚴燃煤備用條件、不問燃煤備用到何年，只要補點說明即可。

相信當天閉門會議在場的記者一定感受最深，眼睜睜看著環境部主導這場難看的環評大戲，而我們這些特別從中部北上的民眾，原本以為我們有理有據的論述能影響委員的看法，沒想到最後僅淪為程序的點綴，一切只是行禮如儀的秀場，再有理都無法撼動中央就是要大增氣電以滿足未來電力需求成長的意志。

台電稱為了國安理由需要六部燃煤備用，但高達十七座儲氣槽集中在台中港區，難道就沒有國安問題？為何同一案對國安可以如此雙標？

環評結果令人沮喪又憤怒，我們想要提出撤銷環評結論的訴願訴訟，但環評法規卻限制開發範圍十公里內居民才適格。明明中火的汙染影響中投彰雲等縣市，但台中市民卻連提訴願訴訟都不適格！

經濟部、台電與環境部聯手惡搞，當天在場的媒體和關心本案的人民都看在眼裡，看著官方持續用話術糊弄不清楚細節的人民，拿著「以氣代煤」的大旗，公然大增化石燃料火力發電。與減碳淨零背道而馳，短視近利的做法，相信不久的未來就會自食惡果，在各方面付出代價！