聽新聞
0:00 / 0:00

防颱防火 台日路樹大不同

聯合報／ 林志彥／日語領隊導遊（台北市）
康芮颱風侵襲期間挾劇烈風雨，多處路樹倒塌。 記者許正宏／攝影
康芮颱風侵襲期間挾劇烈風雨，多處路樹倒塌。 記者許正宏／攝影

根據中央災害應變中心統計，這次康芮颱風造成三人死亡，其中一為遭倒塌路樹壓損車輛，一為被路樹倒塌拉倒電線桿砸中，均送醫不治；康芮造成的一萬多件災情，也以路樹倒塌最多。光是台北市近五千件災情中，超過一半是路樹倒塌，嚴重影響交通安全。監委調查發現，近五年已發生至少六起路樹倒塌致死及上百件賠償案件。每次颱風過境，更是雪上加霜。

台灣俗諺：樹頭站得穩，無驚樹尾做風颱。從一開始的樹種選擇來說，我們早期為達成快速綠化效果，路樹都選擇「榕樹」等速生淺根性樹種，容易頭重腳輕，埋下禍端。其次，在種植方面，只注重表面功夫，小植穴卻種起大樹，每逢強風就被連根拔起。最後，在後續維護方面，全國只有十一個縣市政府建立例行性巡檢作業標準程序，八個縣市政府要求執行人員須具備專業能力，七個縣市政府有防治及巡檢措施。

也是年年有颱風的鄰國日本，目前最常見路樹是具有很強的防火能力，對於柏油地的適應力也很強的銀杏。早在江戶時代，木製神社的四周就開始種植銀杏，就是為了防火之用。其次，日本路樹是種植在綠化帶上，讓其盤根錯節。而在後續維護方面，一九九五年，東京率先推動樹木巡查及安全診斷機制，二○一五年中央國土交通省修訂「道路綠化技術標準」，從此全國各地至少每五年要檢查路樹一次。

行道樹不但是一個城市文明的指標，也是颱風來襲的防颱重點。拜現代科技之賜，或許路樹移植已不困難，難在路樹觀念的移植。

康芮颱風 日本 行道樹 路樹

延伸閱讀

樹根太淺？康芮強襲北市逾2千路樹傾倒 專家：改善樹穴

康芮侵台...台中男騎車疑遭路樹砸中亡 家屬網求影像

安靜的力量！颱風天一景「真實又有意境」 引網驚嘆：可拿最浪漫獎

康芮吹倒路樹2800株 蔣萬安：下班前主次要幹道都恢復

相關新聞

中火擴廠環評 環境部醜態百出

日前中火二期燃氣環評，在爭議中硬是輾壓環保團體及地方政府異議，在二個月內火速通過初審及環評大會，不僅讓人錯愕，再次引發政...

康芮教訓 台灣樹城何處尋

颱風康芮過境，各地傳來災情，城市民眾最有感的，應該是極多的路樹倒塌。十級以上強陣風，難免有損傷，良善的市民多半不忍苛責辛...

大巨蛋 棒球聖地或商業場館？

台北大巨蛋自啟用以來，便承載著市民對多功能運動場館的期望。隨著二○二五年中華職棒賽季安排的爭議浮上檯面，大巨蛋的檔期分配...

防颱防火 台日路樹大不同

根據中央災害應變中心統計，這次康芮颱風造成三人死亡，其中一為遭倒塌路樹壓損車輛，一為被路樹倒塌拉倒電線桿砸中，均送醫不治...

朝俄勾結的蝴蝶效應

隨著北韓向俄烏戰爭派遣軍隊的事實浮出水面，圍繞此事件將會引發蝴蝶效應。北韓向俄派兵，是給世界和平、安全帶來嚴重後果的武斷...

科技．人文聯合講座／先進國家的軟實力

最近美國政客們常常感嘆美國製造業式微，也有很多人認為中國的科技已經快趕上美國了。我們當然很難比較兩國的科技，可是我要講的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。