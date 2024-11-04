防颱防火 台日路樹大不同

根據中央災害應變中心統計，這次康芮颱風造成三人死亡，其中一為遭倒塌路樹壓損車輛，一為被路樹倒塌拉倒電線桿砸中，均送醫不治；康芮造成的一萬多件災情，也以路樹倒塌最多。光是台北市近五千件災情中，超過一半是路樹倒塌，嚴重影響交通安全。監委調查發現，近五年已發生至少六起路樹倒塌致死及上百件賠償案件。每次颱風過境，更是雪上加霜。

台灣俗諺：樹頭站得穩，無驚樹尾做風颱。從一開始的樹種選擇來說，我們早期為達成快速綠化效果，路樹都選擇「榕樹」等速生淺根性樹種，容易頭重腳輕，埋下禍端。其次，在種植方面，只注重表面功夫，小植穴卻種起大樹，每逢強風就被連根拔起。最後，在後續維護方面，全國只有十一個縣市政府建立例行性巡檢作業標準程序，八個縣市政府要求執行人員須具備專業能力，七個縣市政府有防治及巡檢措施。

也是年年有颱風的鄰國日本，目前最常見路樹是具有很強的防火能力，對於柏油地的適應力也很強的銀杏。早在江戶時代，木製神社的四周就開始種植銀杏，就是為了防火之用。其次，日本路樹是種植在綠化帶上，讓其盤根錯節。而在後續維護方面，一九九五年，東京率先推動樹木巡查及安全診斷機制，二○一五年中央國土交通省修訂「道路綠化技術標準」，從此全國各地至少每五年要檢查路樹一次。

行道樹不但是一個城市文明的指標，也是颱風來襲的防颱重點。拜現代科技之賜，或許路樹移植已不困難，難在路樹觀念的移植。