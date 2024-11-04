康芮教訓 台灣樹城何處尋

颱風康芮過境，各地傳來災情，城市民眾最有感的，應該是極多的路樹倒塌。十級以上強陣風，難免有損傷，良善的市民多半不忍苛責辛苦的清潔人員。

然而，即使是巷口樹木，多數人可能根本不清楚有無維護。一定會有這麼多路樹倒塌嗎？城市又要如何看待樹木管理？颱風不會年年來，樹木不會次次倒。雷聲大雨點小的檢討、精進喊話後，城市樹木治理，又再度沉寂。

由於樹木長在土地上，不被視為動產，當然也不是不動產，頂多屬於不動產的出產物。即使知道樹木對城市環境有極大助益，但要被當作資產看待，仍然顯得彆扭。

因此，在公家單位眼中，樹木什麼都不是，絕大部分連編號、紀錄都沒有；只有少部分森林以外之群生竹木、行道樹或單株樹木，經地方主管機關依森林法認定為受保護樹木者，才有一定的養護、管理與造冊義務。

而受限於人力經費，部分縣市寧可少普查、少認定受保護樹木，迴避責任。在這樣的現實下，城市樹木治理更是窘迫；多數時候，地方連有高倒塌風險的褐根病樹都無力移除整治，更何況是依照樹木生長情況，維持自然生長的適度修剪，陳義過高。齊頭式修剪、矮化等效率做法，反而是最理性的做法。

為扭轉這樣的困境，早於一九七六年美國植樹節基金會（Arbor Day Foundation）即發起美國樹城市計畫（Tree City USA），至今有超過三千六百個城鎮響應。要通過「樹城」認證，必須符合四項標準，包括設立一個樹木委員會或部門；制定樹木保護條例，提供明確的指導原則；每年為每位市民提撥二美元的「樹預算」；慶祝植樹節，鼓勵市民護樹與種樹。

適足的「樹預算」是衡量城市綠投資最簡單的指標。以本次樹倒最嚴重的台北為例，人口二五○萬意味著每年至少應投入一點五億預算進行治理。有更充沛的資源，才有機會導入新做法，例如像香港一般，利用物聯網、智能傳感技術與地理資訊系統，大規模監測樹木穩定性；像新加坡一般，貼附傾斜偵測器，並以光達（LiDAR）掃描建立數位樹替身，檢視結構、強度與根系分布狀況，協助致災風險判斷等，將事後救災經費移向事前預防，發揮更大效益。

而在城市淨零目標下，災前定期、有目的性的修剪與移除，除降低致災性、減少不必要的自然碳匯損失外，也可收穫枝幹作為木質燃料，並培養城市綠領工作者、志願者。賦予樹木一定地位，讓「樹城」的植栽養護工作「去中心化」，日常養護從政府的事，部分轉向市民的事，建立起市民與樹木（自然）的連結與認同。這樣的治理思維轉變，值得各城市首長與市民一起嘗試。