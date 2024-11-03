大屋頂下／愈「中華」…「民國」愈有力量 台獨是最壞的失敗主義

台灣的兩岸戰略有兩條路線：一、中華民國路線。二、台獨路線。

中華民國路線是在中華民國憲法的架構下，與中國大陸互動抗衡，思考如何解決兩岸難題；台獨路線則欲以切斷與中國大陸的聯結來撕毀兩岸答卷。

數十年來，尤其自解嚴以後，中華民國路線與台獨路線相互劇烈衝撞，已經顯示，中華民國路線是萬般艱難的路線，而台獨路線則根本是自欺欺人。

以上，賴清德被認為「最獨」，但他的國慶演說卻是證明。

賴清德在國慶說：中華民國生日快樂。他說，辛亥革命「充滿理想與抱負」，「建立了民有民治民享的民主共和國」；又說，「八二三戰役守住了台澎金馬，守住了中華民國」。

賴清德在國慶典禮上說「中華民國加油」，蔡英文在八年任期中都沒說過。

賴清德這樣說，美國批准，中共只說是騙術但未否定，台灣內部則欣見其轉向，台獨人士的反對聲音更已氣若游絲。

但我們且假設，現在說中華民國生日快樂的賴清德，會在中華民國國慶典禮上說Happy Taiwan National Day嗎？（蔡英文時代的國慶主視覺）。他又會在國慶典禮上說「我是務實的台獨工作者，在任何職務上不變」嗎？他會說「中國東亞化／台灣南島化」嗎？他能在國慶高舉「台灣獨立萬歲」的牌子嗎？

賴清德如果在國慶演說中這麼做，美國是否批准？中共如何反應？台灣會不會炸鍋？

由此可證，中華民國路線雖是萬般艱難，但賴清德可在國慶公開說；而台獨則根本是自欺欺人，賴清德在國慶典禮上不能啟齒。

一個不能在國慶典禮上對內外啟齒的路線，怎能成為國家的路線。

台獨的基本謬誤有二：一、將原本反國民黨專制的民主運動，異化為顛覆中華民國的革命鬧劇。二、將對抗中共或中華人民共和國的兩岸民主制度之爭，異化為以十四億人為敵的民族之爭。

中共非中國，台獨以十四億中國人為敵，反而壯大了中共。中華民國非國民黨，台獨若消滅中華民國，也同時消滅了台灣。

中華民國路線確是萬般艱難，在與中國大陸抗衡互動中嚐盡了辛酸屈辱，因而台獨藉此攻擊、訕笑、汙辱、糟蹋中華民國，認為此路不通。

台獨其實是建立在失敗主義之上。台獨誇誇其談勇敢的台灣人，但其實台獨的本質卻是怯懦退縮，想以切斷與中國的關聯來逃避根本無可逃避的兩岸問題。這是掩耳盜鈴、鴕鳥鑽沙，這是自毀長城的失敗主義。

台獨救台灣是自欺欺人。陳水扁說「做不到就是做不到」，邱義仁說「除非瘋子才搞台獨」。賴清德的國慶演說，也明白顯示他知道「做不到就是做不到」，他至少不是瘋子。

中華民國很不容易，台獨則是絕望。這就是兩岸的真相。

相對於「台獨與兩岸和平水火不容」，中華民國則可與中國大陸取得和平競合的地位，這在馬英九的八年任期已有實證。

以中華民國面對「中國」，其實具有優勢。一、舉世共認，中華民國傳承了中華文化的較多優點。二、中華民國繼承了孫中山精神與三民主義，更打贏抗戰，光復台灣。三、中華民國在台澎金馬具體而微地實現了三民主義。在「大屋頂中國」及「大屋頂中華」的概念下，中華民國以這些成就面對「中國」及「十四億中國人」，中華民國其實足以「較好中國」（Better China）的角色，充滿自尊、自豪、自愛、自信，與中共的「白紙民主」抗衡，並爭取十四億中國人的共情。

然而，台獨的「中華民國災難論／中華民國醜惡論／中華民國失敗論」，卻將中華民國糟蹋成一個「又黑又瘦又營養不良的糟老頭」（韓國瑜語），使中華民國遍體鱗傷，因此也使台灣失去了與中共及中華人民共和國互動抗衡的自尊與自信。

試問：賴清德不正視中華民國存在的事實，如何教習近平正視中華民國存在的事實？

所謂的「務實台獨」，徒然只是撕裂台灣的「內殺型台獨」，而絕非足以對抗中共的「外擊型台獨」。

台獨自欺欺人之一。以台美關係言，台獨只是增加了美國挾持台灣的籌碼，軍售在美台經濟敲詐勒索上的作用早已超越了軍事意義。何況，如果要備戰，怎可能不動員高中生？但如今連是否推行同意書的社會共識都沒有，豈能依照美國的意志來部署國防？

台獨是自欺欺人之二。美國雖掏空「一中政策」，但其底線仍是「反對任何一方改變現狀／不支持台灣獨立」。什麼是維持現狀？就是維持中華民國。美國只想將台灣做為其地緣政治的棋子，不容台獨做麻煩製造者。

台獨是自欺欺人之三。美國玩弄「台灣烏克蘭化」，賴清德唯命是從。但澤倫斯基在戰爭中仍能出訪各國，在國會演說，甚至主持和平會議，又頻有各國元首訪烏。而現在賴清德連過境美國都是難題，你能在戰時扮演四處求援趴趴走的澤倫斯基嗎？

台獨是自欺欺人之四。兩岸搞到今日如此惡劣的情勢，可說完全是因賴清德一句「我是務實的台獨工作者，在任何職務上不變」的渾話惹起。但是，賴清德在國慶說「中華民國加油」，不再說「我是務實的台獨工作者」。

綜上所論，由於賴清德比蔡英文「更獨」，所以他的首次國慶演說就比蔡英文「更中華民國」，即可證台獨之自欺欺人。

在中華民國路線與台獨路線二者，台獨是必死無疑，中華民國路線卻有與中國大陸對等互動的地位。然而，台獨的「中華民國失敗論」，在兩岸抗衡中卻是「長他人志氣／滅自己威風」，其效應必是毀滅了中華民國，毀滅了台灣。

中華民國在台灣落地生根，但中華民國畢竟仍根源自辛亥革命與炎黃神州。根系落地台灣，但根源未斷也切不斷，斷之不祥。

即使全台灣都主張台獨，台獨也是絕路；但只要台灣大多數人擁護中華民國，則中華民國路線雖是萬般艱難，卻必有與中國大陸實現和平競合的可能性。

台獨是最壞的失敗主義，已將中華民國糟蹋成「糟老頭」。唯有回復中華民國的自尊、自豪、自愛與自信，讓中華民國容光煥發，始能面對萬般艱難的兩岸關係。因為，愈「中華」，「民國」愈有力量。

中華民國本身就是ＣＰ值最高的國防，中華民國憲法就是兩岸和平協議。

賴清德應知，台獨是異議者的玩物，中華民國是執政者的責任。賴清德別再以台獨為玩物，應當承擔起中華民國的責任。