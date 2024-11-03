星期透視／美國大選對兩岸關係的影響

美國大選結果即將揭曉，這次選舉不但影響美國內政走向，也將決定新的全球秩序。民調顯示兩人支持度不相上下，以前兩次川普參選為例，隱性支持者約為六％，賀錦麗民自辯論以來還有微挫，看似不利。但關鍵時刻川普稱將動用軍隊對付內部敵人，助講人將波多黎各譽為「漂浮垃圾島」，民調顯示近六十萬關鍵搖擺州賓州的拉裔選票開始向賀錦麗集中，川普在搖擺州的男性低教育程度者的支持度，低於過往，女性的優勢也不復存，鹿死誰手尚難逆料。

這次大選反應的，是空前分裂的兩個美國，蓋洛普的民調顯示，八成美人認為價值分裂，嚴重程度甚至引起影視界的興趣，拍成電視紀錄影集。在內政方面，川賀在移民、性別、種族、稅收、民主價值等方面爭論激烈；在對外關係上，賀錦麗將延續拜登的積極介入政策，主張以實力贏過中國，強化基礎建設，延續對中關稅制裁，加碼高科技管控，全力支持烏克蘭，對協防台灣不作承諾。至於川普則將奉行孤立主義，主張退出國際紛爭，和俄羅斯協商廿四小時內結束烏克蘭戰爭，對中國加徵六成關稅。

從兩岸的角度，台獨金孫加川普可謂惡夢成真，川普任內前國安顧問波頓直言「台灣可能完了」！憂慮來自三面向：首先，若川普再任總統，台灣國安將現弔詭。認同川普「讓美國再強大」的多為白人，他們雖是多數族群，但已較六○年代下降兩成，六成共和黨人覺得自己國家陌生，而歐巴馬的勝選，讓白人族群意識出現微妙變化，許多川粉對再現白人優越心存期待。這批人最反中，也最反對承擔國際責任。近年來熱心訪台的美國友人，多屬這類。

其次，川普講求交易利得，不斷提出台灣保護費問題。目前我國防經費占經濟總產值的二點五％，美方倍增之議不絕於耳，甚至有加十％的倡議；此外，川普認定台灣偷竊美國晶片，加上對美貿易出超，未來要付多少軍經代價？讓人不寒而顫！

第三，川普執政下，拜登辛苦建立的國際防中結構勢必解體，川普擺明不會動用美軍對抗解放軍在台海的冒進，美國長年奉行的戰略模糊政策將走入歷史，北京是否會視為機會之窗，更增台海風險？

一般預料，賀錦麗上台將延續拜登對外政策，在「負責任的管理」美中關係政策下，全力防止台海爆發意外，強化台灣軍事準備，主導不對稱戰略，強化後備。另一方面，在印太地區增加跨國安全聯盟譬如四邊會談及美英澳三邊安全夥伴關係，並強化既有的雙邊安全協議，倡導價值聯盟。

拜登主政下，台美關係有所提升，但為抑制中方的強制性，對「一中」的妥協超過以往，對台灣軍事以外的支持明顯不足，針對中國成立的跨國經濟與安全組織如ＩＰＥＦ及ＱＵＡＤ，不但華而不實且拒邀台灣參加，價值聯盟流為右派議員的反中舞台。

國際政治利益至上，不論誰勝選，對台政策都有其局限性。拜登政策讓台灣誤以為兩大陣營敵對重現，台灣站在民主前沿。台灣出口陸降美升，民進黨引以為傲，但若川普大幅增加晶片關稅，又將一陣手忙腳亂。

彭博報導稱大陸在新能源科技已全面領先，最近新加坡智庫在美中兩國對東協影響力的民調，中國首次超越美國，對時局的評估，台灣不能一廂情願！（作者為文化大學國發大陸所兼任教授、陸委會前副主委）