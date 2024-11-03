名家縱論／川普大難不死必有後福嗎？

美國總統大選陷於膠著，主要候選人之一的前總統川普在今年七月中競選造勢場合遇刺，滿臉血汙，極為驚險，所幸最多只是皮肉傷，其後也安然渡過至少兩次企圖暗殺事件，讓人想起中國俗語：「大難不死，必有後福」，是真的嗎？

這句耳熟能詳的古語，源於佛家的因果輪迴觀念，前世積德的人，本有福報，易經也有「否極泰來」之說。也有人認為，歷經大難之後，對人生有更深刻的體會，以積極的心態面對生命，造就後福。同時，在歷史中可以找到許多激勵人心的例證，似乎並非完全無稽之談，它背後有什麼道理呢？

在歷代名人中，唐太宗李世民建立唐朝盛世，他從十六歲起從軍，經常身先士卒，深入敵陣，與敵軍搏殺，屢處險境，但大難不死，立下赫赫戰功，終於協助其父李淵建立唐朝，繼位後，開啟「貞觀之治」，國泰民安，成為中國歷史上最負盛名的皇帝之一，為後世傳頌明君典範，海外華人，常聚居於「唐人街」，在台灣也設立了獎額高於諾貝爾獎的「唐獎」。

宋代大文學家蘇東坡在廿歲中進士，素有文名，但在卅二歲時，因新黨誣陷，捲入「烏台詩案」，被控謗訕朝政、愚弄朝廷、妄尊自大等，非致其於死地不可，曾意圖自盡，寫信給其弟交代身後之事，在獄中暗藏金丹，備不時之需，最後經許多有力人士積極營救，太皇太后勸諫，蘇軾終免一死，但貶謫黃州。

蘇軾在黃州，寫出前、後《赤壁賦》、《念奴嬌‧赤壁懷古》、《定風波》等名篇，留下〈黃州寒食詩帖〉，其後官運不順，屢遭貶謫，自云：「問汝平生功業，黃州惠州儋州」。國學大師錢穆極稱讚他在該三地的詩作，比安逸時好，所謂「詩家不幸國家幸」，「文窮而後工」，得到見證。

民國以後則有名將孫立人，他從清華學堂畢業，獲得美國普度大學學士學位，並自美國維吉尼亞軍校畢業，回國後任財政部稅警總團團長。一九三七年，全面抗戰爆發。赴淞滬會戰前線，全身被炸傷十三處，奄奄一息，昏迷三晝夜。次年傷癒後又率部參加了保衛武漢的戰鬥，兩次立下戰功。其後率領中國遠征軍在緬甸屢建奇功，一人獲中、英、美三國同時授勳，為難得的享有國際聲譽的軍事奇才。

抗日勝利不久，國共內戰開始。孫立人被調到台灣訓練新軍。國民政府敗退台灣後，孫為台灣防衛司令，隨後升任陸軍總司令。但因與美國關係密切，遭到蔣介石父子猜忌，以「縱容部屬武裝叛亂、窩藏共諜、密謀犯上」的罪名，革職並幽禁長達卅三年，雖然最後獲得平反，但已垂垂老矣，不久溘然長逝。

李世民、蘇軾、孫立人都有大難不死的經驗，觀其所成就的不朽事功，主要還是天假以年，更使其才華抱負得以伸展，發揚光大，但其共同點都是澤被後人，為人感念，享有身後盛名，說是後福，未嘗不可。

川普是否會有後福呢？由於他私德敗壞，擔任總統時謊話連篇，行事荒腔走板，所以與李、蘇、孫之範例迥然不同，但遭刺後的臨場鎮靜表現，對選情自然有利，目前聲勢看漲。勝選如果算是他的後福，世人只有盼望世界超強的領導人洗心革面，效法「周處除三害」，不讓已經足夠紛亂的世局雪上加霜。

（作者為中研院院士、清華大學前校長）