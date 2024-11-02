無障礙設施改造 面臨4大難題

台灣明年將邁入超高齡社會，無障礙設施需求日益迫切，對於老年人及行動不便者來說，適當的無障礙設施不僅能提升生活質量，也能降低日常生活中的風險，然現行無障礙設施改造的政策和實施過程中仍存在四大問題。

首先，房屋產權文件要求阻礙申請。在無障礙設施的申請中，政府通常要求提供房屋所有權狀等證明文件，但對於居住在老舊或違建房屋中的弱勢族群來說，這些文件往往難以取得，老舊房屋多年未過戶，違建房屋無法取得合法產權，這些情況使得許多需要無障礙改造的家庭無法順利申請。

特別是居住在偏鄉地區或是經濟條件不佳的居民，因為資源有限，難以處理繁瑣的文件手續。雖然他們迫切需要無障礙設施來保障日常生活的安全，卻因為缺少產權證明而無法申請政府的補助。

其次，核定金額與物價、工資落差過大。政府對於無障礙設施改造的補助金額有限，核定的金額已遠遠落後於當前市場上的工資與物價水準，隨著建材成本和工資逐年上漲，實際施工的費用往往超出核定的預算，迫使廠商不得不在施工中削減成本，進而影響工程質量。

再次，落實特約廠商審核制度。因為許多廠商低價搶標，進入市場後卻提供低品質的施工服務，使用劣質材料或偷工減料，這不僅影響無障礙設施的使用壽命，也增加了安全風險。

最後，無障礙政策需靈活調整。政府現行的補助政策和施工要求通常較為僵化，未能因應不同地區和個案的特殊需求，許多弱勢家庭可能僅需簡單的設施改善，如扶手或防滑墊即可，但複雜的流程使得他們放棄申請，特別是在偏遠地區，施工材料和技術資源缺乏，因此施工較一般地區困難，但補助額度卻相同。

居家無障礙設施改造是社會公平的重要一環，尤其是對弱勢群體而言，保障安全和生活質量至關重要，政府應考慮重新評估補助金額，並建立更嚴謹的廠商審核與監管機制，確保高品質的施工。同時應針對弱勢族群的特殊需求靈活調整政策，確保無障礙設施的普及，真正造福每一位需要幫助的人。