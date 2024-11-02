美國大選即將展開，賀川一路糾纏，表示選民的心游離不定。但馬斯克加入戰局，再加上川普塑造美國正面臨前所未有的危機，只有他才能「拯救國家」的形象，使其民調有所提升，讓我猛然發現台美選舉都是一個樣。

近年來，台灣死忠藍綠信徒不相上下，決定勝負者就是中間選民，能打動他們的心，往往是因為某句話或某個行為而定。

就以今年台灣大選為例，蔡執政荒腔走板，官員論文抄襲、徇私舞弊、高端疫苗、超思雞蛋…照理說換黨執政應是選民共識，然而藍白合破局不說，為何投票結果綠營仍有四成，因為還有不少人相信「民進黨最能守護台灣」。

這話太有說服力。當年李登輝與陳水扁牽手護台灣，喊出凡是愛台灣的人，都應該出來響應，否則就是中共同路人。發覺效果不錯，直到現在仍管用。反觀國民黨，簡直是啞巴吃黃連，只能死心踏地維護中華民國的國號與方向，盡心盡力去做國民應做的事，但緩不濟急。

川普的拯救國家，或是民進黨的守護國家是類似概念，都是讓選民陷入恐懼與焦慮中，最後獲得非理性選票。若川普當選，或許最該感謝台灣給的勝選話術。