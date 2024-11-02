川賀決戰七關鍵搖擺州

二○一六年美國大選中，民主黨希拉蕊的普選票雖比共和黨川普多出近三百萬票（約二點一％優勢），但在美國選舉人團制度下，川普幸運地以極微小的優勢險勝了幾個關鍵州，也因此拿下這些州的所有選舉人票，成功入主白宮。

二○二○年川普連任失利，即便當時普選票大輸拜登七百萬票（差距約四點四％），但若非在一六年助他取勝的五關鍵州被拜登以大多勝負差距在一％內的些微票數差距翻轉，川普依然可能勝選。這也成為川普和其支持者堅持選舉是「被偷走」的原因之一。

在美國的選舉人團制度中，每州的選舉人票數不一，共計五三八張。大多數州採用「贏者全拿」制度，得票最多的候選人可獲得該州所有選舉人票。因此，長期穩定支持民主黨或共和黨的「藍州」或「紅州」的選舉人票通常是無懸念地計算給特定政黨，這也使得這些州在總統選舉中成為無關緊要的「隱形人」。

相對地，選情緊繃的搖擺州則是選戰焦點，也因此在一六年助川普勝選、二○年導致川普敗選的七個關鍵州就獲得高度關注。值得一提的是，這七州僅占全美選民約十六％和九十四張選舉人票，卻不成比例地成為決勝的關鍵。以二○年川普在這七州的選舉結果為例，川普以些微票數輸了喬治亞、亞利桑那、威斯康辛、賓州、內華達、密西根，只有拿下北卡羅來納，七州總計只輸給拜登約廿萬票，卻損失了七十八張選舉人票，導致最終無緣連任。

美國總統大選在即，而這七大搖擺州又是如此關鍵，目前選情如何？根據筆者長期最信賴的民調專家奈特‧席佛（Nate Silver）主持的FiveThirtyEight的最新整合民調預測顯示：三州雙方平手、兩州賀錦麗領先一％、另三州川普領先一至二％。席佛近期也在《紐約時報》專文「這是我對選舉的直覺，但不要相信任何人的直覺，包括我自己的」提到民調預測的盲點與困難，「在七個搖擺州的民調差距僅在一至二％的情況下，五十─五十的預測是唯一負責任的選擇。」

民調數據本身存在局限，對結果預測的誤差不容忽視。奈特的文章詳細分析了可能低估川普或賀錦麗支持度的各種系統性偏差，包括「害羞選民偏差」「非回應偏差」「布拉德利效應」、「民調新技術過度調整」、以及「回憶投票加權」等潛在系統性誤差。

事實上，由於七州的民調預測非常接近，其抽樣誤差已明顯超過候選人之間的支持度差距，更遑論可能潛藏的非抽樣誤差所帶來的選舉預測干擾。在「贏者全拿」的選舉人票制度下，最終選舉結果如果因民調技術上的微小誤差而導致選情被嚴重誤估，這也不會令人感到意外。