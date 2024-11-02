為台灣防衛戰略縱深找出路

上月三十日，國台辦發言人朱鳳蓮嚴厲抨擊我駐美代表俞大㵢接受外媒專訪時的「台灣人願意，且準備好作戰」說法是「備戰謀獨」。共軍「聯合利劍─二○二四Ｂ」軍演，基隆被列為重點要港目標，負責基隆防務的關渡指揮部戰備部隊，當時還緊急召回休假人員，如真發生戰爭，基隆或早已火海一片。這是台灣已準備好作戰？「防衛戰略」已到位？

防衛戰略講究縱深，即在被突襲後，有戰場轉移、戰力保存的能力，使兵力能重新集結。《孫子兵法》地形第十篇：「遠形者，勢均，難以挑戰，戰而不利」，意指「遠形者」守勢作戰有廣大縱深，對發起攻擊戰爭的一方不利，守方再孱弱，仍能力求勢均，說明防衛戰略，要有「遠縱形深」。

縱深是否一定要有廣闊領土？兩蔣時期深知台灣面積狹小，想方設法利用海峽海空域向前延伸，補領土面積不足，增加「遠形者」。所謂「拒敵於彼岸」、「毀敵於半渡」、「殲敵於灘頭」。

解放軍的「聯合利劍─二○二四Ａ、Ｂ」演習，已完成封鎖布局，我方早先「拒敵於彼岸」三道絕不可被踰越的戰略紅線徹底被突穿，只剩殲敵於城鎮陣地、美國所交付指定的「巷戰」，如同盾牌被拿走，遭刀抵脖子。

縱深，戰略級；巷戰，戰術級。美軍要國軍把巷戰往上提，棄戰略以迎戰術，格局放不大，問題不合宜，戰術即使成功亦無法扭轉戰略的失敗。因此，台灣急需的絕不是巷戰，而是事先做好戰略轉移的備案計畫，在島內構建防衛戰略新出路。

海峽中線不存，只能向內尋找微型縱深，台灣西部分別有西濱快速及國道一、三號，西濱雖沒有較高路基做屏障，卻是一個靠海又極為方便清楚劃分地境線的防守陣地，易指揮、易聯絡，易觀測協同作戰。國道一及三則有較高路基，可抵擋共軍坦克及摩托化部隊，且在國一以東及國三以西，開闊地區自然所形成的夾地，便於我軍實施口袋戰術，利於防守，尤其可破解放軍擅長的穿插戰術。

國道一、三號在新竹交叉互換路徑，沿該兩線路基東側，做好火砲、飛彈，防空武器等戰術防禦工事配置，西側掃清射界，我陸軍可在島內有效抵擋共軍進攻。共軍若採二戰德軍襲馬其諾防線，繞道而攻，我可用國道東西向聯絡道、支線、環線，阻其於北部外圍，形成拉鋸，遲滯作戰，等待外援，符合所謂台灣要自己撐過寶貴的兩周時間，接軌國際輿論與友邦解圍。

俞大㵢說的不是軍事術語，是政治正確，夜路口哨。人命無價，蔡規賴隨，還多加了半杓鹽，驅趕人民上火線為合理，豈能心無愧疚？巷戰不如構建遠形者戰略，為構建遠形者戰略找新出路，不若為建立兩岸溝通找新橋梁，才是最結實的防護網。國防安全應端在自己手上，而不是仰仗他國口頭許諾。不希望打巷戰死傷太多，是台灣為何要找尋防衛戰略縱深新出路的理由；但正宗的台灣防衛戰略縱深，仍是「眾里尋他千百度，驀然回首，防衛戰略卻在兩岸溝通處」，這原則對岸也適用。