非奢侈消費 不應課娛樂稅

歌壇天王周杰倫在台北市大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡演演唱會，引發搶票及黃牛票問題；劉德華在小巨蛋舉辦演唱會，則受颱風影響以致首場被迫延期。從兩天王的演唱會其實也帶出另一問題：聽演唱會是奢侈行為？需要課徵娛樂稅嗎？

立法院法制局最近完成研析報告並指出，《娛樂稅法》列舉的部分課稅項目早已不合時宜，應修法刪除已非奢侈性消費的項目，如電影、歌唱、舞蹈、馬戲、摩術、技藝表演、戲劇、音樂演奏等表演、各種競賽比賽以及高爾夫球場等活動，僅保留夜總會、舞廳等娛樂稅。

立院法制局體察民意，對比財政部的食古不化，真有雲泥之別。《娛樂稅法》為民國卅一年政府為禁奢之「寓禁於徵」的特別稅，如今課稅項目早已不合時宜，對一般休閒活動、運動項目課徵奢侈稅、娛樂稅合理嗎？稅收的心安理得嗎？

即如高爾夫球場不是娛樂場所，也沒有娛樂設施，更無娛樂活動，尤其高爾夫早已列入奧運運動項目，體育署更推動校園成立社團及體育課程中開設高爾夫課程，國民從事體育運動要被課徵娛樂稅、學生體育課選修高爾夫球課也要被課徵娛樂稅，這合情合理合法嗎？

政府對不合時宜的《娛樂稅法》採取漠視民意的態度，立院法制局跳出來「撥亂反正」，更具體提出了刪除非奢侈性消費課稅項目，期盼立院體察民意，刪除該刪的《娛樂稅法》課徵項目。