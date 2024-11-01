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康芮凌晨2時減弱為輕度颱風 暴風圈仍籠罩全台

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道奇奪冠 盼中華隊展實力

聯合報／ 李政達／科大體育講師（台南市）

強颱康芮襲台，拜颱風假之賜，讓廣大的棒球迷得以在電視機前觀賞到二○二四年ＭＬＢ世界大賽的最終戰。大聯盟兩大豪門洋基與道奇，在暌違四十三年後再度強碰世界大賽，是最受全世界棒球迷矚目的對戰組合。洋基主砲「法官」賈吉，與寫下大聯盟史詩級「五十轟、五十盜」紀錄的日籍球星大谷翔平兩人的對決，乃是世界大賽鏡頭瞄準的焦點。

打完前四戰便已讓對手取得三勝「聽牌」優勢的「邪惡帝國」洋基隊，前三局取得五：○，一度讓人以為世界大賽還有回洛杉磯打第六戰的可能；沒想到五局上半，道奇掌握洋基一連串的失誤並連續敲安，追平比數，終場以七：六奪下冠軍盃。

道奇隊以四勝一敗的戰績，五年內第二度在世界大賽掄元，也破了世界大賽失分最高卻能反敗為勝的紀錄。因為有二大日籍球星的加盟（另一位是助道奇取下第二勝的山本由伸），道奇可說是較受台灣球迷關注支持的球隊。在風雨交加時看到逆轉勝，真是精采！

世界棒球十二強賽將於十一月中旬在台灣開打，與我們同組的日、韓、古巴、多明尼加、澳洲皆非泛泛之輩。身為中華隊的忠誠粉絲，期待中華隊能展現實力，打出一場場激勵人心、凝聚全民向心力的精采賽事！

古巴 澳洲 颱風假

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