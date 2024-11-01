快訊

花蓮凌晨密集連4震 0:18規模5.5全台有感 1縣市國家級警報響

康芮凌晨2時減弱為輕度颱風 暴風圈仍籠罩全台

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風天辦演唱會 須考量社會責任

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）

強烈颱風康芮來襲，港星劉德華演唱會原風雨無阻在小巨蛋舉行；所幸經台北市政府與主辦單位溝通後決定取消，避免風險發生。

颱風天停止上班上課的主要考量，在於往返安全，何況數千人集聚的演唱會進出場時人潮擁擠，交通秩序的維持十分重要，地方機關都須加派維安人力

在狂風暴雨來臨時，這項工作無疑將倍加艱鉅。更何況市區隨時可能有路樹倒下、建築物懸吊物掉落及人員車輛受損，都必須緊急救援處理；警消人力若部分被抽調到演唱會場附近，救援人力當然就相對減少。

演唱會取消不只歌迷失望，主辦單位也將增加成本支出，非萬不得已不願停辦可以理解，但不能硬幹，仍應有其社會責任。畢竟任何活動本就有不可預期的風險，且辦大型演唱會絕不只是主辦單位與歌迷的事，也是公眾事務；政府也應拿出公權力，若對安全有疑慮，即應強制要求停辦並盡早作出決定，避免讓人徒勞奔波。

人力 演唱會 颱風

延伸閱讀

批劉德華演唱會遭酸「沒買到票才吵」 作家謝知橋回應了

影／劉德華演唱會停辦歌迷錯愕跳腳 小巨蛋現場畫面曝光

劉德華演唱會停辦⋯歌迷冒雨到場傻眼 民代批蔣市府應變「慢萬拍」

不敵強風驟雨 劉德華今晚演唱會取消

相關新聞

重複中大獎 機率、程式或作弊？

財政部舉辦「雲端種樹趣－ｅ起集點樹」抽獎有四人重複中大獎引發熱議，存在「統計」與「系統程式」二方面的可能。

颱風菜價飛漲 合理法嗎

正當「康芮颱風」肆虐台灣的當頭，最直接侵蝕到民眾家庭經濟的災情，就是蔬果菜價的飛漲已到了令人匪夷所思的境地。

非奢侈消費 不應課娛樂稅

歌壇天王周杰倫在台北市大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡演演唱會，引發搶票及黃牛票問題；劉德華在小巨蛋舉辦演唱會，則受颱風影響以...

道奇奪冠 盼中華隊展實力

強颱康芮襲台，拜颱風假之賜，讓廣大的棒球迷得以在電視機前觀賞到二○二四年ＭＬＢ世界大賽的最終戰。大聯盟兩大豪門洋基與道奇...

颱風天辦演唱會 須考量社會責任

強烈颱風康芮來襲，港星劉德華演唱會原風雨無阻在小巨蛋舉行；所幸經台北市政府與主辦單位溝通後決定取消，避免風險發生。

應對敵封鎖 糧安待加強

為應對解放軍蟒蛇鎖台，農業部針對如何確保糧食安全，提出多項措施，如公糧糙米庫存可供國人至少七個月使用，蔬菜可全年自主供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。