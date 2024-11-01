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颱風天辦演唱會 須考量社會責任
強烈颱風康芮來襲，港星劉德華演唱會原風雨無阻在小巨蛋舉行；所幸經台北市政府與主辦單位溝通後決定取消，避免風險發生。
颱風天停止上班上課的主要考量，在於往返安全，何況數千人集聚的演唱會進出場時人潮擁擠，交通秩序的維持十分重要，地方機關都須加派維安人力。
在狂風暴雨來臨時，這項工作無疑將倍加艱鉅。更何況市區隨時可能有路樹倒下、建築物懸吊物掉落及人員車輛受損，都必須緊急救援處理；警消人力若部分被抽調到演唱會場附近，救援人力當然就相對減少。
演唱會取消不只歌迷失望，主辦單位也將增加成本支出，非萬不得已不願停辦可以理解，但不能硬幹，仍應有其社會責任。畢竟任何活動本就有不可預期的風險，且辦大型演唱會絕不只是主辦單位與歌迷的事，也是公眾事務；政府也應拿出公權力，若對安全有疑慮，即應強制要求停辦並盡早作出決定，避免讓人徒勞奔波。
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