台灣，豈有資格只備戰不避險

二○一六年民進黨執政後的兩岸關係急轉直下，二○一八年美中打響貿易戰後，中美對抗外加兩岸抗衡，一時間備戰、軍購、建軍等冷門國防議題在台灣成為顯學，從學術界至坊間，從民間到政府，幾乎所有的焦點皆放在台灣如何備戰。

從中華民國的生存發展來論，當兩岸敵意一天不減，國軍勢必就得維持最低限度的備戰模式。但如今大陸解放軍早已非上個世紀的水平，解放軍從陸軍、海軍、空軍甚至火箭軍，從數量至規模，從性能至技術，幾乎有大幅度的成長，國軍雖在政府的努力支持下，戰力確實也有十足進步，只是面對假想敵的成長，國軍所面臨的壓力已非一九九五、九六年飛彈危機時的程度，目前台灣所處的壓力，恰好為軍方最辛苦的時刻。

國軍從備戰、採購、自製、調整役期、常態演習等方式著手強軍，但對於台灣而言，若只論備戰的重要性，而忽略和對岸進行政治接觸，花費在建軍的成本恐會水漲船高。

假定下一任美國總統為川普，在川普近期頻頻抱怨台灣、稱要對台灣收保護費與保險費之際，我國未來恐將花費更多資源於國防軍備之上，以台灣社會當前還面臨包括高齡化、長照醫療、少子化等諸多問題時，未來還能在國防支出上有多大餘裕空間，令人質疑。

因此，與其花費所有精力於建軍備戰，政府不如嘗試與對岸建立更多的溝通管道，包括恢復兩岸旅遊常態化、歡迎更多的陸生來台就學、甚至派遣密使前往大陸接觸，都是可行的方法。

另外，未來在建軍備戰的道路上，政府也須堅守中華民國的原則，不要輕易被美國當權者的一句話、一個政策而有所改變，畢竟美方仍優先從其自身利益出發，對於台灣的財政負擔、社會議題往往視而不見。