應對敵封鎖 糧安待加強

為應對解放軍蟒蛇鎖台，農業部針對如何確保糧食安全，提出多項措施，如公糧糙米庫存可供國人至少七個月使用，蔬菜可全年自主供應無虞，禽畜肉類庫存及供應量也可維持供應一年以上，冷凍水產品及罐頭可供二點六個月以上需求等，以安民心。不過，由於近年來缺蛋，缺衛生紙，豬價高漲，菜價聞風飆漲，飼料米混充食米等等慘痛經驗，政府說法實不具說服力。

首先，儲備糧是保障糧食安全的「壓艙石」，政府宣稱公糧糙米庫存，可供國人至少七個月使用，而兩岸開戰持續時多久誰也說不準，應分短中長期分別訂定糧食安全存量，目前稻米產量足夠，每年庫存量七十至九十多萬公噸，所費不貲，雖採分散囤儲，卻存在儲存空間不足、儲存環境不佳等問題，導致公糧易變質；何況一旦發生戰端，民眾的恐慌和害怕，恐將發生搶購與囤積，造成米荒，米價飆漲，進而帶動物價上漲。為此，糧庫管理應全面智慧化、綠色化，來確保儲備糧數量真實、品質良好，才能在急需時調得動、用得上。

其次，近年來菜價一遇颱風和暴雨，消費者基於預期心理，大量採購甚至囤積，導致蔬菜供需失衡，民眾對於菜價大幅飆高都深有所感。政府雖釋出庫存並安撫民眾，但效果有限。由於蔬菜復耕需要時間，使得市場供應量和價格遲遲未能回穩，政府又未能及時透過進口蔬菜滿足需求，加以搶收造成食安風險大幅提高，致使民眾抱怨連連。國內蔬菜種植現仍以露天為主，很難避免乾旱、暴雨等天候影響，目前每年還自美、大陸、越南等地進口大批蔬菜，例如馬鈴薯、甘藍、白菜、花椰菜及青花菜、豌豆、甜玉米、大蒜等。一旦發生戰事，進口受阻，想實現蔬菜全年穩定供應的承諾，就須有更多元且有效的做法。

再者，養殖漁業已被視為未來糧食的重要貢獻者，全球正積極推動水產養殖，在台灣國產魚供給率偏低的情況下，為推動「漁電共生」，養殖漁業政策卻以縮減魚塭為目標，很可能造成養殖產量減少，即便增加雜食性魚類養殖亦難彌補。

為達到水產品的自給自足，政策不能各自為政，相互矛盾，應考量極端氣候，軍事衝突和產業未來發展，盡速修正國內養殖漁業及漁電共生政策。

最後，由於種糧比較效益低，影響農民種植意願，增產難度愈來愈大，使台灣糧食自給率偏低，黃小玉、飼料原料仍高度依賴進口。由於極端天氣不僅影響糧食生產，還會對糧食收穫、晾曬、儲存、運輸等各環節產生衝擊，在增產難度愈來愈大的當下，有必要採取有效措施來防災減災救災，降低極端天氣對糧食減產的影響，以及減少糧食損失浪費，共同扛起糧食安全的重任。為此，有必要樹立起「防災就是增產、減損就是增糧」理念，努力落實以確保糧食安全的「兩條腿」能行穩致遠！