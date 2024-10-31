政府放任變L型社會 台灣悲歌

根據聯合報陽光行動「富者愈富，中產階級消失中」報導，時隔卅年，主計總處在四月底再次公布國人家庭財富分配調查報告，發現台灣的中產階級正在消失中，這是台灣社會的危機。

筆者擔心，台灣會走向美國社會貧富差距甚大、社會治安會變太差的後塵。

十幾年前開始，就不斷有專家預警，政府要提出政策因應，以免台灣的財富分配從「鐘形曲線」變成「Ｍ型社會」，甚至淪落為「Ｌ型社會」。可惜，政府就是聽不見！

「常態分配」的曲線像一座鐘，也被稱作「鐘型曲線」。簡言之，大多數人的財富集中多在平均數附近，社會的貧富差距不大，如同前總統蔣經國執政年代。

若社會呈現「Ｍ型分配」，也就是富者占M型左半，經濟弱勢者占另M型右半，而中產階級在M型中間，也就是逐漸減弱消逝。目前，各媒體多半評論台灣社會的資產分配就像M型。

筆者比較擔心的是台灣社會扭曲變成「Ｌ型社會」，也就是極少數人占據極大多數財富，而非常多數的國人都處於低薪化狀態，別談買房，有些國人根本居無定所。部分國人更只是靠政府補助金，例如老人補助金或是老農津貼等，無法完整應付日常生活所需。

如果台灣步向日本與南韓後塵，變成「下流老人」日益增多，這才是「台灣的悲歌」！

簡言之，台灣當今就是富者「以錢滾錢」，貧者「苟且偷生」；當台灣邁向歐洲的「社會階級再製」，我們的社會安全網恐怕也將成一張破網。

台灣的高薪產業像科技、金融等從業者，可以透過高薪資再轉投資到房市和股市錢滾錢；但低薪的服務業等勞工，除了要繳交房租，還得忍耐日漸高升的高物價，當然變成月光族，哪有餘錢去理財？

要避免台灣淪為Ｌ型社會，政府應提出因應政策，以免步向唐朝詩人杜甫所言「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的慘狀！