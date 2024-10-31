川普震撼 台積腹背受敵

最近看來可能勝選的川普，一席台灣偷走美國晶片生意、應付保護費談話，引動台北股市連日波動劇烈。攸關台股權值排行之首、台灣半導體龍頭台積電的產業前景，專業投資機構解讀不一。有的預期，倚仗該公司領先的技術能力與韌性，應足應對地緣政治風險與不確定性。

但「股票會說話」。若對比觀察昔與台積電並稱「晶圓雙雄」的聯電，與其他同業如力積電、世界先進的股價變化，我想後勢恐不容如此樂觀。照市場分析，近日這些公司因遭逢先進製程廠（就是台積電）調降低階晶圓代工價格，加上產能利用率低、對岸大量新廠即將投產，或掀起全球晶片價格紅海戰，導致股價重挫，均跌入「長空」格局。原因簡言之，即「腹背受敵」。

同樣噩運會不會在台積電身上重演？此番假如川普真的當選，依其思考言行，佐以美媒所稱在美亞利桑那州廠試產晶片良率超過台灣，屆時美方除可能取消前朝晶片法案的補助、貸款與抵稅優惠，或祭出加重關稅、強徵保護費、施壓赴美擴廠，甚至要求轉籍為「美積電」等一系列讓台積電付出高昂成本、面臨人才與技術機密外流風險的手段外，我想接下來影響更大的會是美中貿易戰。

眾知無論是川普或賀錦麗勝選，美國都不可能放棄「保護主義」及放鬆對大陸的高科技出口管制。從先前報導，為避免華為疑似透過「白手套」取得管制晶片，台積電緊急斷供二家晶片開發商並主動通報台、美相關單位的事件，足以看出其嚴肅性。

雖說站在戰略同盟與下游代工產業立場，配合協助美國相關政策乃不得不然，且目前台積電的對手英特爾、三星尚不足懼，但此舉仍無異自我棄守，拱手讓出潛力市場。何況大陸正埋頭苦幹，突破制裁，默默在晶片製造上取得自主研發量產能力。看到日前因敵不過大陸電動車競爭的汽車大廠福斯，史無前例的宣布關閉德國本土工廠與裁員計畫；撫今追昔，讓人不勝唏噓。試問未來若必須面對中國大量、廉價、具同等技術優勢的晶片，則首當其衝，我們一向引以為傲的「護國神山」能樂觀多久？

前有美國掣肘，後有大陸追兵夾擊。萬一與高階晶片生產息息相關的ＡＩ產業遇上發展瓶頸，重蹈「網路泡沫」覆轍，而消費性電子產品又恰好需求低迷不振，台積電豈不也陷入「腹背受敵」？

台積電創辦人張忠謀提醒「最嚴峻的挑戰就在眼前」，反觀我執政當局宣稱「打造下一座護國神山」已淪為空言。看著經濟部長一方面對川普發言表示「不予評論」，拿不出對策與美折衝交涉，以保障本國廠商投資權益；另方面又不願直面解決國內電子業長期擔憂的，亦即ＡＩＴ處長谷立言指出的缺水、缺電等問題，卻夸夸其談要跨國買電、給輝達一百億度綠電，難怪廣大的投資族群急著「賣股套現」了。