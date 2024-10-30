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科技．人文聯合講座／罰單滿天飛 民怨遍地吹

聯合報／ 趙坤茂

在允許超車的路段，有兩輛緊貼的超級龜速車子一直擋在車前，而對向車道又無來車時，你是否會超車呢？

老孟前陣子趕去探望媽媽時，就碰上這種離譜情況。在安全無虞的情況下，他將方向燈打好打滿，順利超車。孰料，十天後他收到一封「舉發違反道路交通管理事件通知單」，違規事項是「在前行車連貫二輛以上時超車」，乃民眾檢舉，再由警方據以告發的案件。老孟的無心之過，在網路檢舉風潮下慘遭開單，相信這也是許多用路人的無奈。

一年前，老孟也曾因「變換車道時未依規定使用方向燈」而被民眾檢舉。其實，該路段設計偏差，使得車子直行時會跨越白色虛線，竟然還得打方向燈。老孟辛苦的申訴路程，請參見去年專欄拙作〈檢舉反掌折枝，申訴孤掌難鳴〉。

最近接到老孟來電訴苦時，筆者對其倒楣遭遇深表遺憾，並告訴他這次不必像上回那樣費勁跑到警局申訴，只要登入交通事件裁決所近日悄悄啟用的「網路申訴平台」舉證申冤即可。

老孟上線申訴後告訴筆者，雖然系統很陽春，但至少讓自己少跑一趟警局。幾天後，老孟查詢案件最新進度時，得到的答覆是「辦理中。本案尚需向舉發機關查證您所陳述內容及違規事實（處理時限：本市舉發案件四十三天、外縣市舉發案件五十七天），請等候結果通知。」

其實，依老孟的身價估算，為了申訴所花的時間根本不划算，何苦來哉？不禁讓人聯想到網路上的一則軼事。

曾經蟬聯多年全球首富的比爾．蓋茲，如果在路上看到一百美元鈔票，他會不會撿呢？有人推論說他彎下腰的時間代價就可賺比一百美元更多的錢，所以他不會檢。實情是他彎下腰時，仍可繼續賺原來會賺的錢，難怪他自己也坦白說「會」，但是「會把錢捐出做慈善」。

老孟爭的是一口氣，他認為大家在乖乖繳罰單前，應該「給你的錢一首歌的時間」，不要因繁瑣的申訴過程而蒙受不白之冤。

筆者想起前陣子住家附近的丁字路巷口，有對老夫婦看看巷子沒有來車，就走斑馬線穿越。彼時，對街警察跑過來攔下老夫婦，告知行人穿越道號誌是紅燈，請他們交出身分證，每人處新台幣五百元罰鍰。

筆者正好路過該處，懇請警察能否只開勸導單，或者只開一張就好，畢竟老太太是跟著老先生過巷口的。誰承想她一本正經，毫無通融，老先生和老太太各開一張罰單。

筆者告訴該員警，如果開單是為了維護交通安全，何不對身旁違停的車輛開單呢？怎會先對無心犯錯的老夫婦下手呢？難道這是本月的重點業績項目？

如果執法者不能兼顧情理法，人民的積怨將愈來愈深，不容主政者小覷。筆者呼籲民眾在繳交罰鍰前，記得「給你的錢一首歌的時間」，有冤必申冤，以維護自己的基本權益。（作者為台灣大學資訊工程系教授）

網路 罰單 車道

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