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黑幫保護費 軍購難開心

聯合報／ 林公正／資深媒體工作者（高雄市）

外媒報導，台灣已和美國政府簽署協議採購一千架攻擊無人機，以削弱中國可能的攻擊。美國政府也在美國總統大選前批准六三七億對台軍售案，這是拜登總統任內最大一宗對台軍售案。不過，如果同時注意到美國前總統川普及前國安顧問波頓的談話，無論是朝野政黨，可能對這件軍售案開心不起來。

就在美國國防安全合作署宣布對台軍售案時，川普執政時期的國安顧問波頓，在接受英國廣播公司（ＢＢＣ）節目HARDtalk訪問時表示，如果川普重返白宮，他為台灣感到非常擔心，因為「台灣可能會遭殃」；並說，川普易受大陸及俄羅斯等國領導人操控，甚至可能拋棄台灣。

而更值得關注的是，川普近日接受全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」訪問時，不但批評長期與美國結盟的台灣，還對羅根說台灣偷了美國的晶片生意，「他們希望我們提供保護，但他們沒有為這項保護付錢，『黑幫』可是會收保護費的」。前此，川普接受彭博商業周刊專訪時，曾聲稱「美國跟保險公司沒兩樣」，要向台灣收取「保險費」，如今更赤裸裸地放言美國是「黑幫」，要向台灣收「保護費」，無怪乎波頓會為台灣擔心。

很多國人記憶猶新，川普不久前才公開表示台灣的軍費應占ＧＤＰ的百分之十，再對照他「保險費」或「保護費」的說法，顯示在老美眼裡，台灣只不過是他們利用的棋子或是提款機。

近年美國無論是軍方或政界人士，一方面釋出中共即將攻打台灣的訊息，另方面則是一再要求台灣提高軍備費用，增加國防支出。其實，中共早就擬定對台「用兵」前提：一是台灣宣布獨立，二是台灣內部發生動亂，三是外部勢力介入台灣；如果上述三前提都不存在，中共不可能、也沒有必要攻打台灣，那麼我們何需增加巨額軍購費用？

八二三砲戰之後，台海兩岸已停火幾十年了，尤其在經國先生治國後期開放兩岸交流之後，經由民間宗教、文化、經貿等的互動，兩岸已無重燃戰火的必要性。

馬英九擔任總統期間，兩岸不僅友善交流，雙方領導人並於二○一五年在新加坡進行「馬習會」，寫下了兩岸友好的歷史新頁；可惜，自二○一六年民進黨執政後，囿於僵化的意識形態，致使兩岸關係大為倒退，中共非但不時軍機擾台，且一再進行軍演，為台灣海峽平添風雲。

前副總統吳敦義的傳記《堅毅之路吳敦義》書中，有一闕他改寫毛澤東〈沁園春．雪〉的詞云：「兩岸如此多嬌，引無數英雄競折腰。唯反攻大陸已成歷史，解放台灣又嫌霸道。一國兩制，或統或武，都為台海掀波濤，俱往矣，數當前明路，和平最好。」和平最好，誠哉斯言。對於兩岸而言，和平應是大多數人民之所望，也唯有和平，才是兩岸的明路，和平真的最好。

而如果兩岸能和平，我們既不必看老美臉色買武器，軍費也不必增加，政府還有更多的經費用於建設與照顧人民，這不是最圓滿的結果嗎？

川普 美國 軍售

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