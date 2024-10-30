2758號決議文為何稱「蔣介石的代表」

歐洲議會通過「中華人民共和國對聯合國大會二七五八號決議的錯誤解讀及持續環繞台灣的武力挑釁」決議。大陸自然強烈反對，強調二七五八號決議明確不存在兩個中國、一中一台問題。陸委會則指出二七五八號決議只處理中國代表權問題，全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國代表台灣，以及處理台灣與中華人民共和國關係。賴總統也表達反對中國曲解決議文內涵，限縮台灣的國際參與。

今台灣已跳脫兩蔣時的中國代表權問題，而將二七五八號決議文「立刻將蔣介石的代表從其在聯合國與所有附屬組織非法占有的席位逐出」，解讀成中國無權代表台灣，呼籲北京勿強迫推銷「一中原則」，影響台灣國際參與。

二七五八號決議文確實沒提到台灣，但為何它只說逐出「蔣介石的代表」，而沒有提及台灣，也沒有說逐出在台灣的中華民國？

這是因為從聯合國角度，在台灣的蔣政權自稱中華民國，在中華人民共和國是唯一合法代表中國的情況下，決議文無法說逐出中華民國代表，因為那就涉及兩國中國。決議文也沒有提及台灣，是因為台灣就在蔣政權控制之下，既不存在台灣國，而中華民國也被拉下中國席位，決議文不知該如何稱呼蔣政權，只好用很奇特的、個人性的說詞「蔣介石的代表」來稱呼之。「蔣介石的代表」既非國名，也非地區名，也就是說決議文不承認中華民國，不承認台灣國，更不考慮可完全被忽視的台灣地區。

至於中華人民共和國與蔣介石代表所屬政權之間的關係，可以有兩種解釋：一是由你們自己去解決，決議文就不明文規範了；另一是曾擁有中國席位的中華民國，在退下席位之後，自然屬於新任中國席位的中華人民共和國之下。但無論哪種解釋，都埋下今日兩岸的紛爭。

中華人民共和國以中國代表權自居，倡議「一中原則」，想主導兩岸關係。台灣方面則不甘心在其包覆下，在國際上處處受其限制。以中華人民共和國在國際上的威勢，要其放棄「一中原則」當然不太可能，但要實現和平統一，也同樣不可能。以兩岸關係最好的馬政府時期來說，談的只是不統、不獨、不武，也就是說台灣沒有一個政黨或政府敢談統一，當台灣內部不存在統一氣氛時，中共和平統一是絕對無法實現的，更何況中共還不斷武力威嚇。易言之，中共如對武力統一有諸多顧忌時，那麼有沒有第三條路是兩岸可以和平共處，而又可以讓台灣回歸中國，不再想著獨立？

兩岸需要的是對話，甚至是私下溝通，讓中共知道和統或武統都幾乎不可能實現，不然就是雙方都要付出毀滅性代價，實在不值得。台灣也不必心存僥倖，以為中共不會攻台，在目前這種高不確定性局勢下，台灣付出極龐大的軍備預算，年輕人有著上戰場的心理壓力；更重要的是，台灣始終無法參與國際組織，那麼堅持台獨究竟讓台灣得到什麼好處？

兩岸如果能好好協商，中共放棄主導式統一，台灣放棄台獨而回歸中國，那麼兩岸可以中國為大屋頂，讓中華民國與中華人民共和國在此大屋頂下並存，彼此和睦相處，也各自維護現有的體制，豈不善哉？當然，中共與民進黨政府全無互信，國民黨可能必須扮演穿梭的角色，既要說服中共，也要說服民進黨政府，但首要目標是先確立好方向，才能執行。