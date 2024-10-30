公校弱化 窮人怎翻身

昨日聯合報「陽光行動」探討台灣中產階級消失的現象與衝擊。中產階級向下沉淪，會導致教育投資減少，影響孩子未來發展，造成階級固化與貧困世襲。

十月卅一日適逢故總統蔣中正一三七歲冥誕，其手寫的「蔣公日記」也已陸續出版。儘管世人對他評價不一，但對筆者而言，小學三年級（一九六八年）朝會，校長宣布：即將延長九年國教，以後你們不用初中升學考試，便可直接升國中！事隔半個世紀，我還記得當時全場響起的歡呼聲！當時實施九年國教，師資、校舍都無著落，經費更是困難。但那時的執政者願意堅持一搏，讓這套九年的公立學校政策，成為亞洲第二個實施的地區，使窮孩子有機會升學，女生也一律要上國中，為日後台灣經濟起飛提供人才。這項政策的確也改變了許多人日後的命運！

只可惜，自一九九四年教改推動以來，在教育鬆綁放權中，公立學校在辦學、師資、課程、校長遴選等方面全面改變，加上人口少化趨勢，教育難抵市場化的潮流，公立中小學面臨到發展上的困境。相對地，坊間如雨後春筍般，以教學嚴謹、升學率高、甚至擁有雙語教學等國際優勢為號召的私立學校，家長寧可花數倍到數十倍的學費，也要趨之若鶩的送往就讀！最近，連南部某縣市政府，也為了爭取國內一流電子業前往設廠，而準備以設立私立雙語學校分校，作為吸引條件，凸顯當地公立學校難以競爭的窘迫！

近年來，公立學校因新課綱實施後的部分課程運作困難，家長憂慮孩子的學力低落，讓補習班再度成長；學校輔導與管教辦法的修訂及實施，讓教師在管教的處遇綁手綁腳，加上公立學校零拒絕政策下，使得家長首要考量的校園安全問題，亮起紅燈。教師法修訂後，讓學校有開不完的校事會議，教師教學本業備受干擾！這一連串影響公立學校辦學品質的教育政策們，理想崇高，卻缺少如何具體操作的Know How指引，導致教育人員只能各自解讀與摸索。難怪有公立學校校長感嘆，在校長有責無權下，加上要靠競爭型計畫，為學校挹注經費，學校只能在理想與現實中掙扎！

而學校弱化的趨勢，更蔓延到許多過去全台一流的公立高中職，這些長期為台灣培養優秀人才，讓貧困子女可以憑學業翻身的學校，如今在辦學創新，語文及科技的提升，領導能力與身心鍛鍊的加強，甚至與國際接軌能力的培養上，似乎日漸屈居下風。這與鄰近的韓國、越南、新加坡及中國大陸對於公立學校的全力發展，很不一樣。

最近有人懷疑，美國國力下滑，是否與該國公立學校系統的逐漸衰微有關。相對於台灣，當年首屈一指的九年國教，這套讓上一代窮人孩子有機會翻身的公立學校制度，還可以在新的時代中，繼續造福下一代人嗎？當公立學校弱化，返貧的中產階級和窮人小孩怎麼辦？