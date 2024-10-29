期待土地長出來的戲劇

「二○二四年二水國際跑水節」十月廿六日起跑，於二水八堡圳源頭林先生廟附近，以明華園演出彰化平原開發史《八堡圳傳奇》拉開序幕。當傳說中貢獻引水法開圳有功的林先生出現於舞台時，觀眾紛紛欣喜地喊著：「林先生來了！林先生來了！」傳統戲曲具有使空間再聖化的祈福功能，在現代社會幾已消失殆盡，然而在這一夜的八堡圳現場，透過戲劇展演，一定程度地將這個被切斷的傳統脈絡縫補起來。

明華園《八堡圳傳奇》發揮該團擅長的沉浸式演出技巧，讓現場觀眾成為戲劇的一部分，華麗炫目，驚喜連連。不過演出開圳傳奇倒不是跑水節第一次，二○一六年由當地社區居民參與製作演出的《找尋一七一九圳頭仙─八堡圳傳奇》，以三年時間完成三部曲，雖是素人業餘演出，但靈活將日常生活現成用品轉化為演出道具，加上故事樸素有趣，令人忍俊不住。

由在地居民擔綱演出，現在來看或許較難端上檯面，但在舊時台灣其實頗為常見，就是所謂的子弟戲，由鄉里子弟於農閒時學習傳統戲曲技巧，在神明祭典或歲末演出平安戲酬神。子弟戲因不以營利為目的，甚至被視為較職業戲班品味更高，惟隨著台灣由農業社會轉型為工業社會，早已式微。

當代的歐洲城鎮則至今仍保有社區居民於重要節日參與戲劇演出的習俗，例如德國歷史古城雷根斯堡，中世紀時曾遭逢一場致命火災，後世居民在每年火災當日，於當年的起火點合力演出小戲，保存這個家園差點毀於一炬的深刻記憶。

德國另一座古鎮上阿默高則更是聞名於世，該鎮一六三三年受瘟疫威脅，居民向神祈求若安然度過，將每隔十年演出耶穌受難劇以示感恩。從一六三四年迄今，居民一直信守這個與神的約定。輪值年的五年前，主辦單位會公布演員名單，所有演員、樂師與合唱團員必須為「該地出生或居住長達二十年的居民」，飾演耶穌等主要演員必須蓄髮蓄鬚一年。輪值年的演出期程自四月復活節至十月計上百場演出，參與演出者必須請假配合演出。該城居民僅約六千人，幕前幕後人員逾二千人。可見居民如何將這個與神的古老約定視為「自己的事」，該劇於二○一四年被聯合國指定為非物質文化遺產。

筆者曾於社群媒體普及前到訪該鎮，當時小鎮雖以其彩繪村與木雕工藝聞名，然而小城美則美矣，整座小鎮路上人煙不多，我們甚至載一位找不到停車位置的老人滿鎮找車。很難想像今日因為一齣戲活化了一座城，吸引全世界五十萬名觀光客購票前來觀賞，即使在非演出年也是人潮不斷。究其原因，除了小鎮民眾數百年來堅守承諾的精神令人感動外，在長年培育下，該鎮居民可以說人人都是藝術家，足以撐起專業演出所需的品質。磅礴的大合唱、肅穆專注的虔誠演員，以及充滿劇場性的演出形式，傳遞出即使是非基督徒也能感染到的普世價值，如愛與犧牲，相信這才是該劇能夠延續生命的核心所在。

期待不管是小規模的社區劇場，或是大型製作的戲劇作品，形式與內容都能根著於土地之上，充滿活力與生命力，才具有感動自己、感動他人的力量，也才能永續發展。