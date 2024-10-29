黃牛亂象 區塊鏈技術能解決

周杰倫在台北大巨蛋的演唱會門票引發搶購潮，短短十五分鐘內全數售罄，許多粉絲連一張票都沒搶到，黃牛市場卻趁勢炒作，票價被哄抬至原價的十倍以上。隔天開放售票的「Lisa粉絲見面會」也讓粉絲們擔憂是否會重演黃牛囤票的亂象。

現行的台灣票務法規雖然鼓勵實名制售票，但缺乏強制性規範，再加上檢舉機制過於繁瑣，讓執行上困難重重，這使得黃牛問題屢禁不絕。朝野立委再度呼籲文化部應加強對黃牛的管控，並強調目前政策尚無法有效遏止黃牛，亟需更具體的解決方案。

筆者長期投入區塊鏈技術應用落地、深耕票務市場，我認為單靠法令修正或罰款並不足以解決這個長期存在的痛點。真正的解方應該在於數位技術的創新應用。區塊鏈技術，因其分散式運算與透明公開的特性，能夠有效打擊黃牛操作，解決黃牛問題。運用區塊鏈技術設計允許在票券交易中設置公開透明的規則，還能規範是否允許二級市場轉售、指定合法轉售者的白名單，並根據需求設立管理規則。這樣的技術設計，能夠大幅壓縮黃牛的操作空間，保護消費者權益，也保障票務平台的利益。

日本和韓國的票務市場，因為實行嚴格的實名制和技術防護，能有效阻止黃牛的擾亂。台灣若能結合法律與技術創新，將大大改善黃牛亂象。台灣的法律框架模糊不清，往往讓黃牛有機可乘，使問題持續惡化。每當有大型演出或活動時，輿論總會為此沸騰。呼籲政府盡速導入數位應用，將區塊鏈技術引入票務管理體系，並建立一個結合法律和技術的完整監管機制。只有這樣，才能真正保護消費者的權益，促進娛樂產業的公平競爭與健康發展。