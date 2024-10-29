數位落差 黃牛進化恐擋不住

大巨蛋的空間感，周杰倫的音樂魅力，造成這場演唱會的網路購票一直「轉圈」訂不到。面對網路另一端黃牛囂張的提高賣價，許多人忍氣買票，仍舊買帳。雖然警方逮捕卅六名黃牛，查扣的二七六張票券也將函請文化局作廢；但這起事件卻也凸顯出當前數位落差造成的不公，以及數位原生文化急速轉變，面對日新月異的科技，亟待未雨綢繆。

音樂接觸方式的流變，造成現在這種「被科技綁住音樂娛樂的方式」，逃不過、理還亂。

從實體產品到虛擬串流，是第一波接觸音樂的轉化。過去人們主要依賴唱片和光碟來聆聽音樂，這些實體產品具收藏價值，但生產和配送成本較高，且容易受損。

如今，音樂串流平台Spotify、Apple Music等成為主要的音樂來源。這些平台提供了即時隨地隨聽的便利性，使音樂消費變得更加即時和個性化，也更深化「手機網路門號吃到飽」的必要性。

訂閱音樂服務、虛擬雲端連網音樂，逐漸改變了消費者面對娛樂產業的樣態，看似提升了音樂的可及性和多樣性，實則窄化到「數位原生」的單向音樂獲取模式。

此時黃牛也與時俱進科技化，過去排隊搶票的黃牛，轉型成在室內操作購票電腦程式的「科技人」。演唱會包裝音樂藝人的方式，更是催化黃牛猖狂。

過去的演唱會主要是現場表演，強調的是聽覺為主、視覺為輔的享受。如今的演唱會更注重全方位體驗，融入了先進的燈光、投影、互動技術，並通過社交媒體和虛擬直播擴展受眾，打造了更具沉浸感和參與感的演出，追星更是當前消費市場化的一環。

音樂的接觸方式從實體產品到虛擬串流、訂閱服務的習慣及演唱會的變化，無疑對藝人和粉絲的互動、音樂的傳播及商業模式產生了深遠的影響。

藝人、觀眾、黃牛都在進化，購票入口公平性與否，是否造成數位落差？而執法機關更要體認這種數位原生文化急速轉變的現實。未來只有更貴的音樂演唱會的門票，只有更市場化的黃牛介入，科技行為改變的進行式，擋不住了。