監管承載力 避梨泰院人禍

兩年前的今天（十月廿九日），南韓首爾龍山區梨泰院發生了人間慘案：在鄰近漢米爾頓飯店旁的一條小巷弄，當晚因來到梨泰院參加萬聖節活動的人潮擁擠，不幸發生大規模推擠、踩踏與窒息事故，最終釀成一百五十九人死亡、一百九十六人受傷的慘案。儘管事件引發南韓社會極大的悲傷情緒和憤慨，但對於事件真相的調查和究責，卻是進度延宕。

總算最近一審判決揭曉，判決書特別強調「梨泰院慘案並非天災地變等自然災害，而是原本被告們各自在自己的工作崗位上，盡到注意義務就能事先預防的。這無可否認地是『人禍』。」兩名龍山警察署職員因涉業務過失致死，分別遭判刑二年與三年；管轄梨泰院的龍山區廳長朴熙英則獲判無罪。罹難者家屬無法接受，批評法院輕判放水，要求上訴。

很多人誤以為梨泰院慘案只會發生在韓國、日本的斜坡窄巷，台灣少有這種地形，不用過度擔憂。其實，梨泰院慘案與公共場所的「承載力」有密切的關係。在緊急狀態下，在戲院、餐廳、禮堂、足球場、棒球場、高鐵站、大巨蛋等公共場所，不論大小，都很有可能發生推擠、踩踏與窒息的慘案。公共場所「承載力」的監控與管理，是最基本的必要措施。

首先是科技解方，對此慘案，首爾市政府的安全與防災部門深刻檢討後，特別導入人工智慧辨識系統，透過裝設超過九百支監視器、再搭配人工智慧監控人潮的流動和密度，依照危險程度分為「注意」、「警戒」、「深刻」三個階段，每當一平方公尺達到三人以上時（常態上一平方公尺面積若擠進三人以上，即已無法行走；梨泰院事件當天，人群密度推估將近每平方公尺十一人），系統就會進入「注意」階段，並透過監視器發出廣播，呼籲群眾特別留意，達到預警效果。將人工智慧導入國內大型群聚活動「承載力」的監控與管理可供參考。

不過，除了科技解方，還需從法律、道德等層面來加強管理，才可能避免類似梨泰院的慘案。以最近雲林虎尾高鐵特定區的國慶焰火秀為例，破紀錄長達四十一分鐘的璀璨焰火，吸引了將近三十萬人觀看，卻在散場時塞爆雲林高鐵站，現場爆發嚴重推擠。雲林高鐵站除了將北上區段進行人流管制外，現場支援的警方也火速強力協助疏導人潮，所幸當下處置得宜，沒釀成憾事。

台灣地狹人稠，在快速城市化後，以高達每平方公里六百五十人的人口密度，在全球名列前茅；也因此公共場所「承載力」的監控與管理日趨重要，這在自由開放的台灣往往會造成無謂的困擾。常見主辦或管轄單位，一味「討好」群眾，不敢或不願依法強制管理，反而可能因超載或少數人的脫軌行為而造成社會秩序紊亂。

內政部曾在二○一五年八仙樂園粉塵爆燃案之後，發布施行「大型群聚活動安全管理要點」來加強管理。不過，為了兼顧人民權益、活動多元等需求，該要點中只註明採分級管理方式。運用人工智慧科技，並從法律、道德等層面來加強公共場所「承載力」的監控與管理，才可能避免類似梨泰院慘案的重演。

黑格爾曾說過「自由是對必要性的肯認」，值得我們深思。