川普2.0恐成真 台灣如何面對？

美國總統大選剩不到兩周，共和黨候選人川普接受熱門播客節目「喬羅根體驗」訪問時，再批台灣偷了美國晶片生意，還嗆台灣若要美國保護就得付保護費。前國安顧問波頓則警告，若川普重返白宮，意味著「台灣可能會完蛋」。原本民調領先的副總統賀錦麗逐漸被川普超越，這不僅反映出美國國內政治的變遷，也顯露出世界各國對於未來國際局勢的深刻擔憂。尤其是歐盟各國和台灣，這些地緣政治參與者已開始思考如何應對川普2.0時代。

賀錦麗穩健和循規蹈矩的形象，代表著穩定、延續拜登政府的政策，這對於部分選民是安心的選擇。然而，川普的強勢回歸掀起了一股民粹浪潮，其「美國優先」的口號，激發了選民對於經濟利益和國家安全的訴求。

川普出身商場，他的交易風格不僅體現在商業活動，也融入其政治哲學；這使得他對外交政策，特別是與盟友間的承諾帶有很強的交易性質。台灣、歐盟等地區都可能成為其交易籌碼，這使得賀錦麗的政策風格顯得過於溫和，而川普的「瘋狂但可控」似乎更能撥動一些美國選民心弦，尤其在不確定的環境中，選民可能偏好看似強硬的選擇。

歐盟廿七國也正積極討論如果川普重返白宮可能帶來的影響。這樣的戰略會議反映了歐洲對美國未來政策走向的極大擔憂，尤其是在川普第一任期中，美歐間的關係曾因貿易摩擦、北約經費問題等爭議變得脆弱。川普一貫的孤立主義和對國際規範的忽視，讓歐盟各國有理由相信，如果川普再次當選，美歐關係可能再度面臨考驗。

如果川普再次勝選，可能帶來混亂和對國際秩序的潛在破壞。

川普的政治風格，特別是其對國際規範的輕視和對專制政治的羨慕，對台灣等依賴美國保護的國家而言，意味著極大的不確定性和風險。加上他對法律和民主程序的輕視，造成了對民主價值的根本威脅。

對於台灣來說，川普的這些立場特別令人擔憂。他不僅視台灣為與大陸談判的籌碼，更在公開場合提到台灣應該為美國的軍事支持支付保護費，這種交易式的外交政策，將台灣安全置於高度不穩定境地，我國安團隊面對此詭譎多變的地緣政治情勢，是否已經準備好了？